Liječnici obiteljske medicine bi uskoro trebali početi cijepiti svoje pacijente. Liječnica obiteljske medicine za DNEVNIK.hr je otkrila da, osim što do sada nisu dobili nikakve informacije o cijepljenju, postoje problemi u organizaciji i transportu cjepiva. Navodi da im nije na ruku išla niti izjava ministra Beroša.

Nakon prvih doza cjepiva koje su već danas dijelom podijeljene, stižu nove. Liječnici obiteljske medicine pripremaju se za cijepljenje svojih pacijenata. No, kako doznajemo, te pripreme ne prolaze bez problema.

"Mi smo potpuno nepripremljeni za cijepljenje, nemamo ni jednu jedinu informaciju. Od Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva ništa nismo dobili. Mi smo prije dva tjedna dobili od HZJZ-a excell tablicu i vrijeme kraće od jednog dana za popisati pacijente koji se žele cijepiti. Neke kolege su se pobunile pa su nam dali rok od tri dana. U tri dana ne možete pozvati više od 1000 ljudi i pitati žele li se cijepiti", navodi za DNEVNIK.hr liječnica obiteljske medicine (podaci poznati redakciji op.a.).

Dodaje da su narudžbe napravili po pretpostavkama i po principu predviđanja koliko doza će im trebati. "Znači, ili smo naručili previše doza pa će se baciti ili smo ih naručili premalo pa nećemo imati dovoljno za sve ljude. Jedino smo dobili dopis da moramo cijepiti ljude, a u njemu ne piše ni kad, ni što, ni koje količine", ističe.

Kaže kako bi bilo dobro kad bi liječnici imali sve potrebne informacije barem tjedan dana ranije kako bi mogli pozvati i naručiti pacijente jer cjepivo ne može bez frižidera više od par sati. O toj temi su uputili nadležnima dopise, no na njih nisu dobili odgovore.

Ono što trenutno zna - to je da ordinacijama obiteljske medicine doze cjepiva neće biti isporučivane još neko vrijeme pa se nada kako će informacije koje su liječnicima potrebne ipak dobiti na vrijeme.

Frižidere za čuvanje cjepiva - nemaju

A frižidere za čuvanje cjepiva - nemaju. "Mi svi imamo obične frižidere, kao što doma imate, samo jako male, a oni će nam cjepivo transportirati u frižiderima s ledenim pingvinima. To je taj suhi led. I oni kad to nama dostave, to sve zajedno se počinje otapati i imate rok od pet dana da se cjepiva ljudima podijele. S tim da, kad se bočica s cjepivom otvori, to cjepivo je pet doza", opisuje.

"Što se tiče otvorene bočice, tih pet doza morate u roku od dva sata podijeliti na pet ljudi. Ako stoji u frižideru, onda bočica mora biti podijeljena ljudima u roku od šest sati. Ostale, neotvorene bočice se otapaju u roku od pet dana", dodaje.

"Ja to moram znati kako cjepivo ne bi propalo. Svako cjepivo koje mi ne iskoristimo, ono se mora baciti. Naše kolege iz EU-a, iz Velike Britanije s kojima smo bili u kontaktu, oni da ne bi bacali cjepiva - zvali su poznanike, prijatelje, rodbinu, ili bilo koga tko se želio cijepiti, a nije bio na redu po prioritetu. To su radili da ne bace cjepivo", opisuje liječnica obiteljske medicine.

Pitali su - mogu li i oni tako napraviti da doza vrijednog cjepiva ne završi u kanti za smeće? "Nikakav odgovor nismo dobili. Pitanje je - ako to i smijemo napraviti - kako ćemo to cjepivo registrirati za pacijente koji nisu naši pacijenti, kako ćemo to unijeti u registar da su cijepljeni i tko će im dati drugu dozu za tri tjedna kad je moraju primiti?", rekla je liječnica.

Sve je spremno, ali...

"Oni kažu da je sve spremno. U biti su samo oni bili spremni danas izaći pred kamere i cijepiti prve ljude. Sad je sve na nama. Nije to problem, mi cijepimo ljude oduvijek, cijepit ćemo ih i dalje, moramo osigurati to skladištenje i transport te organizirati ljude da bi se svaka doza cjepiva iskoristila, da ne bi završila u kanti od smeća", kaže.

Ističe da je bio još jedan problem, povezan uz cjepivo. "Nakon izjave ministra zdravstva Vilija Beroša kako će on svoje cjepivo prepustiti nekome kome više treba pojavio se problem. Pacijenti to nisu shvatili kao altruističnu gestu. Imali smo više od 150 poziva, s upitima zašto se ministar neće cijepiti i zna li on nešto što ljudi ne znaju? Prije toga, sve koje smo zvali, svi su bili za cijepljenje, iznenadilo me koliki je bio odaziv. Nakon te izjave, bome su se ljudi razišli. Postigli su kontraefekt s tom izjavom", navodi.

"Žalosno je, ako svi tako dugo čekamo to cjepivo, mi na kraju ne znamo što ćemo s time i morat ćemo ga baciti jer ga nismo znali iskoristiti", dodaje liječnica.

"Oni kažu da postoje prioritetne skupine. Ako vi dobijete 30 doza, a imate 50 ljudi iz iste te prioritetne skupine, tko će meni odrediti kojoj osobi ću ja to dati, a kojoj neću dati? Zašto će jedna osoba iz iste skupine ljudi opet imati prioritet, a druga ne? Znači, bit će moja dobra volja? Jer mi je neki pacijent simpatičniji, a drugi ne. To je veliki problem", ističe liječnica obiteljske medicine.

Branka Aničić (81) prva u Hrvatskoj primila cjepivo: ''Ponosna sam!"

Dirljiva objava otkrila sav jad života u domovima umirovljenika: ''Živjelo cjepivo! Bako, drž' se, još malooo!"

Na pitanje hoće li se i sam cijepiti, odgovara potvrdno. "Apsolutno, jedva čekam. I moje kolege hoće. Medicinske sestre su nešto manje zainteresirane, ali liječnici svi hoće", zaključuje.