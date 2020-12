Prvo cijepljenje protiv koronavirusa Pfizerovim cjepivom obavit će se danas u zagrebačkom Domu za starije osobe Trešnjevka u 10 sati, nakon čega počinje cijepljenje i diljem Hrvatske. Donosimo detaljan raspored cijepljenja.

9:29 Danas se doze cjepiva distribuiraju po županijskim zavodima, a da cjepivo sigurno stigne do odredišta osiguravat će policija koja će pratiti cjepiva na putu do županijskih Zavoda za javno zdravstvo, javlja N1.

9:16 Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak uoči cijepljenja prve osobe u Hrvatskoj kako misli da oni koji se ne žele cijepiti čine manjinu.

''Mislim da će se to s vremenom ispraviti i nemam osjećaj da je to veliki dio građana, mislim da je to manjina'', rekao je.

Capak se ponovno ispričao i zbog neumjesne fotografije koja je jučer objavljena, a na kojoj se vidi kako on sjedi na kutiji za cjepivo. Kazao je da je kutija tada već bila prazna, a to je bio odraz sreće jer je cjepivo konačno stiglo.

Nakon što je u subotu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stiglo prvih 9750 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech, distribucija prvih doza trajat će od danas do utorka.

U tim će se danima u svim državama članicama Europske unije odvijati Europski dani cijepljenja, kojima je cilj podizanje svijesti o važnosti cjepiva kao najsigurnijem načinu da se okonča pandemija koronavirusa.



U nedjelju, ponedjeljak i utorak prva cijepljenja organizirat će se u domovima za starije i nemoćne osobe te u zdravstvenim ustanovama. Prioritet je zaštita najugroženijih i najizloženijih - starijih i nemoćnih osoba te radnika u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.



Prva osoba koja će se u Hrvatskoj cijepiti protiv bolesti COVID-19 bit će štićenica Doma za starije osobe Trešnjevka, danas u 10 sati. Cijepljenju će prisustvovati predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Prvo cijepljenje u Hrvatskoj moći ćete pratiti uživo na našem portalu.

Nakon toga Plenković će s ministrom zdravstva Vilijem Berošem i Alemkom Markotić, ravnateljicom Klinike dr. Fran Mihaljević, prisustvovati i cijepljenju zdravstvenih djelatnika te bolnice.

U nastavku donosimo i detaljan raspored cijepljenja po ustanovama diljem Hrvatske

Nedjelja, 27. prosinca 2020.

Zagrebačka županija

Dom za starije i nemoćne osobe Juro Barišić, Jakovlje: 11 sati



Krapinsko-zagorska županija

Zavod za hitnu medicinu, Krapina: 15.00 sati.



Sisačko-moslavačka županija

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak: 14 sati



Karlovačka županija

Obiteljski Dom za starije i nemoćne Zlatna Jesen, Karlovac: 10.30 sati



Varaždinska županija

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin: 13 sati

Opća bolnica Varaždin: 13.30 sati



Koprivničko-križevačka županija

Dom za starije i nemoćne osobe u Koprivnici: 14 sati



Bjelovarsko-bilogorska županija

Dom umirovljenika Vita Nova Bjelovar: 11 sati

Opća bolnica Bjelovar: 11.30 sati



Primorsko-goranska županija

Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka: 11 sati



Ličko-senjska županija

Dom za starije i nemoćne osobe u Otočcu: 14 sati



Virovitičko-podravska županija

Virovitica, Opća bolnica Virovitica: 14 sati



Požeško-slavonska županija

Opća bolnica Požega: 14 sati

Dom za starije i nemoćne osobe Požega: 14.30 sati



Brodsko-posavska županija

Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod: 14 sati



Zadarska županija

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar na Sfingi: 14 sati



Osječko-baranjska županija

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek: 15 sati

KBC Osijek: 16 sati



Šibensko-kninska županija

Opća bolnica Šibenik: 18.30 sati



Vukovarsko-srijemska županija

Zavod za hitnu medicinu, Vinkovci: 13 sati



Splitsko-dalmatinska županija

Dom za starije i nemoćne osobe Split - Zenta: 16 sati

KBC Split: 16.30 sati



Istarska županija

Opća bolnica Pula: 14 sati



Dubrovačko-neretvanska županija

Opća bolnica Dubrovnik te Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik (prva cijepljenja obavit će se u ponedjeljak)



Međimurska županija

Dom za starije i nemoćne osobe u Čakovcu: 14 sati



Napomena: Pored ovih lokacija, cijepljenje će se u naredna tri dana odvijati i u drugim domovima za starije i nemoćne osobe te zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske.