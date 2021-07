Latvijska vlada odlučila je u srijedu da cijepljenje protiv COVID-19 bude obavezno za djelatnike u zdravstvu, obrazovanju i socijalnim službama.

Također, članovi vlade su se složili da u ostalim sektorima nakon 1. listopada poslodavci će moći otpustiti radnike koji nisu cijepljeni. No, to će stupiti na snagu tek nakon što to usvoji latvijski parlament.

"Raspravljali smo o poticajima kojima bi promovirali cijepljenje. Vidimo da je u tijeku informacijska kampanja, a ovaj prijedlog zakona ima za cilj da ljudi promijene svoje ponašanje", izjavio premijer Krisjanis Karins.

Cijepljenje protiv COVID-19 slabo napreduje u Latviji, zemlji sa nešto manje od dva milijuna stanovnika, i dosad je tek trećina populacije primila barem jednu dozu cjepiva.

Iako je broj zaraženih u opadanju već tjednima, uočeno je povećanje onih koji su zaraženi delta varijantom, opasnom zbog toga što se brzo širi, pa je tako 54 posto novozaraženih delta varijantom.