Jednu djevojku šef je uhvatio u laži kada mu je rekla da ima koronavirus, a zapravo je bila u klubu s prijateljicama. One su to snimile i objavile na društvenim mrežama, a šef je to vidio...

Jedna mlada TikTokerica objavila je videozapis u kojem je ispričala kako ju je šef uhvatio u laži. Naime, rekla mu je da ima koronavirus, a ona je samo htjela otići u klub na proslavu prijateljičinog rođendana. Njezine prijateljice objavile su video iz kluba kako se zabavljaju, a to je šef vidio te joj se javio.

"Gdje si?", "Kako to da si u izlasku?", upitao ju je.

Ona mu je odgovorila da nije, po čemu je to zaključio. Na to joj je napisao da je vidio na objavi njezine prijateljice. TikTokerica je mislila da će se izvući pa je napisala da je dobila negativan test, piše Mirror.

"Moj test je bio negativan. Napravila sam PCR i odmah dobila rezultate jer moja mama radi u domu zdravlja. Onda sam otišla na prijateljičin rođendan samo da se pojavim, ali sutra se mogu vratiti na posao jer je rezultat testa negativan."

On je kratko odgovorio da mu pošalje e-mail.