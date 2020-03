Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak odgovarao je na pitanja građana o koronavirusu i epidemiji.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u utorak je na N1 televiziji odgovarao na pitanja građana o koronavirusu. Kazao je Hrvatska i dalje u linearnom rastu broja oboljelih. ''To je otprilike jedna ravna crta s manjim rastom, što je dobro'', kaže Capak.

Istaknuo je da je talijanski scenarij najcrnji mogući. ''Radimo na tome da uspostavimo sustav hospitalizacije srednje teških i teških slučajeva. Ovo što se događa u sjevernoj Italiji je jako loše, da oni sad nemaju mjesta za teško bolesne. Sad rade poljske bolnice po vrtovima i parkovima'', rekao je Krunoslav Capak.

Kazao je da su u Hrvatskoj zaražena 44 liječnika i 30-ak medicinskih sestara. ''Imamo skoro 1000 njih u samoizolaciji. Ne možemo reći da zdravstveni sustav nije okrznut, ali sve se radi na tome da se zaustavi'', rekao je Capak. Dodao je da među zdravstvenim djelatnicima nema preminulih od koronavirusa, a oni koji izađu iz samoizolacije će se češće testirati.

''Svi koji se vrate na posao se testiraju, da se ne dogodi da je netko bio kliconoša bez simptoma. Isto tako, češće ćemo testirati zdravstvene djelatnike koji rade na odjelima s rizičnom populacijom'', kaže Krunoslav Capak.

Uskoro široka testiranja

Ravnatelj HZJZ-a je otkrio da će se uskoro početi raditi široka testiranja pomoću imunoloških testova koja će pokazati prisutnost antitijela u organizmu. ''Takva se testiranja mogu raditi masovno, ali oni nisu dobri za postavljanje dijagnostiku jer je potrebno određeno vrijeme da se antitijela razviju. Ti su testovi jako dobri da otkrijemo koliko je ljudi u ljudi preboljelo koronavirus, a da ni ne znaju da su bili zaraženi'', objasnio je Capak.

Ravnatelj HZJZ-a kaže da bi u ovoj krizi pomoglo funkcioniranje Imunološkog zavoda. ''Oni, nažalost, dugo već ne funkcioniraju kako treba. Rade neke poslove u vanjskim pogonima. Radi se na tome da se Imunološki pokrene, pa makar i u onim segmentima koji nisu cjepiva, to je najteže pokrenuti Mi smo se dogovorili da nam rade podloge, uz malo problema jer godinama to nisu radili, oni su to pokrenuli'', rekao je Capak.

Građane zanima i jesu li u rizičnoj skupini osobe koje su morale operirati štitnjaču. Capak objašnjava da takvi pacijenti obično koriste hormonsku terapiju te nema razloga da bi bili rizična skupina.

Capak se osvrnuo i na dezinfekciju namirnica iz trgovina. Kazao je da je često dezinficiranje kemijskim sredstvima opasno i za ljude, ali i za okoliš. O''naj tko je slagao namirnice je to vjerojatno radio s rukavicama. Ako nije, trebalo bi oprati. Ono što je bitno, teško da će se na taj način prenijeti zaraza. Većina namirnica se termički obrađuje, a ono što se ne obrađuje, neko voće i povrće, ono se guli. Ako se ne guli, onda je potrebno dobro oprati vodom'', objasnio je.