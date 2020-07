Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je zašto testovi na koronavirus još nisu pojeftinili te kakva je nova brojka zaraženih. Napomenuo je i da je na razmatranju i stroža mjera o okupljanju.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objašnjava kako je najava o smanjenju cijena testova na koronavirus došla nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva, ali da će definitivna cijena biti iznesena kada se prikupe sve informacije o cijenama reagencija.

"HZZO je objavio svoju cijenu, koliko on misli platiti zaštitnu opremu, brisove. Neki su testovi skuplji, neki jeftiniji. Kada mi izračunamo naše ulazne troškove, oni su nešto skuplji od ove cijene koju komuniciramo. Ovaj tjedan će sve biti završeno i poznato", kazao je Capak za N1.

Otkrio je i nove brojke zaraženih. "Danas će ta brojka biti vjerojatno dosta niža jer ono što je od jučer do danas upisano manje je od 20. Iz iskustva prethodnih dana bit će nešto niža nego što je bila", istaknuo je i dodao kako je epidemiološka slika zaraženih bolja nego na početku epidemije.

"Klinička slika sadašnjih bolesnika u ovom ljetnom valu blaža je nego što je bila. Mi sada imamo 123 hospitalizirana pacijenta, što je nešto malo više od 10 posto ukupno aktivno bolesnih u ovom trenutku. U zimskom valu imali smo čak i 35 posto hospitaliziranih, u jednom trenutku taj prosjek je bio oko 25 posto. Evidentno je da je klinička slika bolja", ističe.

Capak ponavlja kako se raspravlja o tome je li mjera okupljanja gdje je granica 100 ljudi ipak preblaga.

"Moram reći da se na Nacionalnom stožeru od samih početaka raspravlja o tome je li mjera okupljanja gdje je granica 100 ljudi ipak malo preblaga, da bi trebali to ograničiti, postrožiti. Imamo danas Stožer, danas ćemo o tome raspravljati, da ograničimo taj broj."

Kazao je da Stožer od početka ima strategiju hammer and the dance, tj. čekić i ples, a da je bit te strategije smanjiti mobilnost građana. "Nakon toga se postepeno otvaraju gospodarske mjere, škole... Zato se to zove ples. Mi smo očekivali da će brojke nakon popuštanja mjera narasti, a ako strategiju moram usporediti s plesom, onda bi to bio "tango - malo naprijed, malo nazad", kazao je.

Smatra da se dobro snalazimo i "dobro plešemo" te da brojke neće rasti kao u susjednim nam zemljama.