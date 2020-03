U kršenju mjera samoizolacije dosad je u Hrvatskoj uhvaćeno 928 ljudi. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objasnio je što se može dogoditi kada 1000 ljudi, suprotno uputama, izađe iz samoizolacije.

Policija je provjerama za 928 osoba utvrdila da su prekršili mjeru samoizolacije, rekao je u ponedjeljak voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović i istaknuo da smo se opasno približili brojci od 1000 kršitelja samoizolacije.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, objasnio je što bi se dogodilo kada bi 1000 ljudi kojima je određena mjera samoizolacije odlučilo izaći van prije isteka te mjere.

Život u samoizolaciji: "Ako to budemo uspoređivali s ratom ili zatvorom, bit će nam teže''

Ljudi se druže, a vlasti upozoravaju da ostanu u kućama. Zašto mnogi ne poštuju samoizolaciju? Evo objašnjenja stručnjaka

"Ako uzmemo vjerojatnost prijenosa, možemo reći da će jedna desetina do jedne četvrtine od 1000 ljudi potencijalno postati pozitivna. Ako uzmemo da će onda ta jedna desetina do četvrtina vani susresti još tisuću ljudi, doći će do logaritamske progresije – 2, 4, 16 i tako dalje. Bit će sve više i više oboljelih i u jednom momentu to će biti nezaustavljivo'', objasnio je Capak.

Scenarij kakav ima New York

Usporedio je to s trenutačnom situacijom u New Yorku. ''Oni imaju logaritamsku progresiju. Njima više ne pomažu ovu mjere. Oni moraju kompletno zatvoriti ulaz i izlaz u grad'', smatra Capak.

Dodao je da je dobro što je u Hrvatskoj u izolaciju stavljena svaka pozitivna osoba, kao i njihovi kontakti. ''Time imamo ovu linearnu brojku koja nam omogućava da imamo pozitivnu predikciju kako će bolest ići dalje, ako se dalje budemo držali toga da ostanemo u samoizolaciji. Dakle, o nama ovisi sve'', zaključio je ravnatelj HZJZ-a.

Inače, Državni inspektorat ranije je objavio da se nepridržavanje samoizolacije kažnjava novčanom kaznom od 8000 kuna. Ako se više puta prekrši ta mjera, kazne rastu, a najveća je 120.000 kuna. (V. P./Hina)