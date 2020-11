Nakon sastanka čelnika Nacionalnog stožera s predstavnicima Vlade ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je o kojim se novim mjerama razgovaralo. Još se ne zna točan datum uvođenja novih mjera, ali Capak je kazao da će to zasigurno biti do kraja ovog tjedna.

Sastanak Vlade i Stožera održan je na dan kada su četiri županije zabilježile rekordan broj zaraženih, a dvije su županije oborile vlastiti rekord broja smrtnih slučajeva.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nakon sastanak je kazao da je Hrvatska na vrlo visokom mjestu među europskim zemljama s visokom incidencijom, a samo je pet zemalja gore od Hrvatske.

Incidencija veća od 800

''Što se tiče rasta, ove dnevne skokove koje imamo pokušavamo izravnati s tjednim prosjekom. Epidemiološki gledano možemo reći da imamo jednu od najviših incidencija u Europi, na 23. mjestu smo na listi zemalja EU po incidenciji. Još uvijek je pet zemalja koje imaju lošiju incidenciju od nas, a među njima je i susjedna Slovenija.

Što se tiče mortaliteta, tu smo na 13. mjestu u EU, s 282 smrti na milijun stanovnika, a što se tiče rasta, ove dnevne skokove koje imamo pokušavamo izravnati s tjednim prosjecima.

Možemo reći da je u ovom zadnjem tjednu porast u odnosu na prethodni bio 7,7 posto dok je u onom prethodnom u odnosu na onaj tjedan prije bio 4,4 posto.

Dakle, skoro dvostruki je porast, s čime ne možemo biti zadovoljni. Imamo dvije županije koje imaju izrazito visoku incidenciju na sjeveru zemlje, a prosjek incidencije u ovom trenutku za Hrvatsku je viši od 800'', kazao je.

Mjere u nekim županijama strožije

Kada je riječ o mjerama, Capak je rekao da one u brojnim županijama strožije od onih koje se odnose na nacionalnu razinu.

''Govori se o dodatnom ograničavanju broja ljudi koji se mogu okupiti i skraćivanju radnog vremena ugostiteljsva, obvezivanje poslodavaca na rad od kuće gdje god je to moguće te rad u smjenama i smanjenje mobilnosti u javnom prijevozu'', rekao je Capak.

Dodao je da se ne zna točan datum kada će mjere stupiti na snagu, no sigurno je da će to biti do kraja tjedna.

''Antigenski testovi će rasteretiti PCR''

Na pitanje o masovnom testiranju brzim antigenskim testovima u Zagrebu, Capak je rekao da Stožer pozdravlja ideju Grada Zagreba da se poveća broj lokacija za testiranje. Naglasio je da svi koji su negativni na antigenskom testiranju moraju ići na PCR testiranje.

''Oni koji će obavljati te testove na licu mjesta, moraju imati osiguranu logistiku PCR-a za one koji ispadnu negaivni na tom testu'', objasnio je.

''Brza antigenska testiranja će rasteretiti PCR testiranja i brže će ljudi dobiti rezultat i brže će se epidemiološki reagirati na terenu'', poručuje Capak.

Liberalnija jedino Estonija

Nakon što ministar zdravstva Vili Beroš u Dnevniku Nove TV nije znao odgovoriti na pitanje koje europske zemlje imaju liberalnije mjere od Hrvatske, danas je to otkrio Capak. ''Liberalnija je Estonija. Međutim, kroz nekoliko dana to neće biti tako'', rekao je.

Danas je u Hrvatskoj zabilježeno 3164 novih zaraza, a preminulo je 49 oboljelih, što je dosad najveći broj preminulih od koronavirusa. Istovremeno raste broj hospitaliziranih, a na respiratorima su 204 osobe.

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je na današnjoj sjednici Vlade da su pripremljene opcije uvođenja dodatnih epidemioloških mjera.

"Kao što smo i najavili, ako ovaj tjedan brojevi budu i dalje u rastu, moramo učiniti sve kako bi se održala funkcija zdravstvenog i bolničkog sustava", rekao je Božinović.