O Koloni sjećanja u Vukovaru, epidemiji i zdravstvenom sustavu koji je pred najvećim izazovima u Dnevniku Nove TV govorio je ministar zdravstva Vili Beroš. S njime je razgovarala reporterka Martina Bolšec Oblak.

Ministar zdravstva Vili Beroš je kazao da još uvijek nije odlučeno tko će iz Vlade ići u Vukovar.

''Ono što je najvažnije glede obilježavanja jest da se građanima omogući obilježavanje obljetnice na adekvatan način. Ako odredimo adekvatan epidemiološki okvir tako se omogućuje da sve prođe adekvatno'', rekao je.

Mjere su u balansu

Kaže da su mjere koje su trenutačno na snazi dobro izbalansirane.

''Mislim da naša epidemiološka situacija, bez obzira na mjere, ne odudara od epidemiološke situacije bilo gdje u Europe, a nemamo tako stroge i restriktivne mjere. Tražimo balans između gospodarskih aktivnosti i očuvanja zdravlja'', poručio je i dodao da ''ne znamo što nas čeka u budućnosti''.

Otkrio je i da epidemiološka struka iz dana u dan razmišlja o novim mjerama.

Bez odgovora na pitanje o europskim mjera

Na pitanje koja još zemlja u Europi ima mjere liberalne kao Hrvatska, Beroš je odgovorio da je to pitanje za epidemiologe. Na pitanje znači li to da on u ovom trenutku ne zna koja je zemlja liberalnija s mjerama, Beroš je nakon kratke stanke ponovio da je to ''pitanje za epidemiološku struku''.

Kada je riječ o antigenskim testovima, pomoću kojih je Slovačka testirala cijelu populaciju, Beroš je rekao da epidemiolozi u dogovoru s gradskim epidemiolozima planiraju što i kako dalje.

''Problemi u Dubravu su prepoznati na vrijeme''

Komentirao je i stanje u KB-u Dubrava koji naziva srcem borbe protiv koronavirusa, a posljednjih je tjedana bolnica suočena s velikim problemima - od prosvjeda nezadovoljnih liječnika do nestanaka struje.

''Bilo je određenih propusta u funkcioniranju, određenih pojedinačnih interesa ili diverzija, međutim to smo prepoznali na vrijeme. Vlada je rekla svoje, promijenjeno je Upravno vijeće i postavila je novog v.d. ravnatelja i mislim da je okrenuta jedna nova stranica.

Zadovoljstvo je vidjeti kako Dubrava u novim okolnostima širi duh zajedništva'', rekao je i dodao da je danas KBC Zagreb preuzeo intenzivnu zonu odgovornosti, a isto će u narednim danima napraviti i KBC Sestre milosrdnice.

Rješenje za dug veledrogerijama

Beroš je otkrio da su u KB Dubrava na ispomoć stigli i oni zdravstveni djelatnici koji nisu usko vezani uz pulmološke bolesti, već i intenzivisti, anesteziolozi i drugi.

Epidemiologinja ističe da tajenje kontakata nije jedini problem: "Ljudi zanemaruju simptome, treba se javiti liječniku. I branje maslina može biti problematično..."

Obavili ogroman posao pa među prvima odlučili ublažiti mjere: Otvaraju kina, kazališta i crkve

Kada je riječ o dugu veledrogerijama, ministar kaže da se taj gorući može riješiti tako da se ''omogući financijsko stabilno poslovanje hrvatskog zdravstvenog sustava''.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr