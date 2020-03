Da bi se smanjile gužve na granici, zbog kojih se na ulaz u Hrvatsku čeka 12 i više sati, mijenja se procedura. Putnici koji dolaze iz rizičnih zemalja dobit će otisnuto rješenje o samoizolaciji, a morat će dati samo osobne podatke. Procedura bi trebala potrajati oko dvije minute.

Nakon ogromnih gužvi na granici koje su obilježile petak, u subotu ujutro mijenja se procedura.

"Do sada smo imali sustav da granični sanitarni inspektor treba ispisati rješenje o samoizolaciji. Dok je toga bilo malo, bilo je jednostavno. Sad je to postalo komplicirano jer smo na listu stavili nove zemlje iz kojih dolaze naši građani i stranci i stvaraju se gužve. Mi ne možemo propustiti ljude bez da dobiju rješenje o samoizolaciji ili da dobiju obavijest", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na konferenciji za novinare u subotu ujutro.

"Ministar Beroš je jučer donio odluku o tome da svi idu u samoizolaciju koja ima zakonsku snagu. Granični sanitarni inspektori od sad neće ispisivati rješenje, nego će štampane obavijesti davati u ruke našim građanima i strancima koji ulaze iz zemalja koje su označene kao kategorija 2. Inspektor mora uzeti ime i prezime, kuda putuje i broj telefona, radi našeg sustava praćenja samoizolacije koju uvodimo", rekao je Capak, dodajući da će ta procedura trajati oko dvije minute.

"Obrasci se upravo izrađuju u HZJZ-u. Kad treba napraviti nešto novo, onda treba netko stručan sjesti i napisati tekst, uzeti u obzir zakonsku osnovu, odluku ministra zdravstva i dati praktična uputstva graničnim inspektorima i osobama koje će to dobiti u ruke, kaže Capak.

Podsjetio je na nedavnu grešku oko izdavanja plakata, zbog čega se ponovo ispričao. "Sad moramo dvostruku pozornost obratiti na to da sve bude točno napravljeno. Imam informaciju od prije dvije minute da će biti gotov za pola sata, nakon toga ćemo to pažljivo provjeriti i distribuirati svima. I taj sustav može krenuti. Nadam se da će sve biti na svom mjestu danas tijekom prijepodneva", kaže Capak.

Zamolio je ljude za strpljenje. "Angažirali smo Civilnu zaštitu, granična policija je pokrenula aktivnosti oko toga da se postave pokretni WC-i, da se onima koji čekaju dostave voda i sendviči. Ali, to je izvanredna situacija za koju nitko nije spreman. Pogledajte granice u Europi, tamo gdje ima granica pogledajte kakve su kod njih gužve", rekao je Capak.

Na novinarsko pitanje o kaznama za one koji krše mjere samoizolacije i trebaju li one biti veće, Capak je rekao da tri do osam tisuća kuna nije malo, kao ni dvije godine zatvora, što propisuje Kazneni zakon. "Mislim da je puno važnije da uvedemo nadzor nad provođenjem samoizolacije. Na tome se radi, pokušat ćemo to napraviti tijekom slijedećih nekoliko sati i dana", kaže Capak.