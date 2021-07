Zavod za javno zdravstvo objavio je videa s poznatim osoba kojima želi građane potaknuti na cijepljenje. Sada je sredina srpnja. U ostatku svijeta s tim se krenulo još u veljači. Može li to upaliti ili ne - pitali smo građane i stručnjake. I dobili zanimljive odgovore.

''I ja sam se razbolio od koronavirusa i to što sam prošao ne bi nikome poželio. Cijepite se", poručio je novinar Andrija Jarak. '''Postoje samo dvije solucije. Prva da dobiješ cjepivo, druga da dobiješ koronu. Ja sam odabrao ovu prvu'', ustvrdio je Tonči Huljić.

Poznati pozivaju na cijepljenje. Sjajno, kažu psiholozi, ali prekasno.

"Sad u zadnje vrijeme je priča o neplodnosti. Dakle, ako je priča strah o neplodnosti, ajmo razgovarati o tome. Ali ajmo razgovarat s ginekolozima o tome, s ljudima koji mogu adekvatno odgovoriti na ta pitanja“, kazala je doktorica znanosti Anita Lauri Korajlija novinarki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici.

I razbijati mitove. Strahove. Zavod je za sada objavio jedan takav video u kojem doktor Bernard Kaić razbija mit o nuspojavama. Toga, kaže struka, treba biti više. I to na društvenim mrežama. Dodaju da treba uključiti psihologe, sociologe, komunikologe. Treba utvrditi razloge neodlučnih i snažno se fokusirati na njih.

"Antivakserski lobi je problem zato što stvara buku na društvenim mrežama. I ako mene pitate, oni rade puno bolju kampanju nego što rade oni koji zagovaraju cijepljenje“, smatra Korajlija.

Poruke stožera zabrinjavaju

Cijepilo se u subotu na Velesajmu. Motivi su različiti. Sandra iz Zagreba kaže da je njen razlog pritisak države i nemogućnost putovanja i društvenog života. Cjepio se i njezin sugrađanin Ivica. "Ajde nećemo se cijepiti - mogu kihnuti. Ako se cijepimo, mogu isto kihnut. Al manji mi je rizik da ću kihnut ako se cijepim“, pojednostavnio je stvar.

Kampanja ili ne, mnogima je sada svejedno. Vedrana iz Splita tako kaže da se ne želi cijepiti. "Ja sam protivnik cijepljenja. Nikakva kampanja neće utjecati na to“, kazala je. Drago iz Zagreba smatra da ljudi ne vjeruju u cjepivo jer se svašta o njemu piše i priča.

"Stalno se stječe dojam i od Vlade i od stožera neke netransparentnosti, da se negdje nešto još zna, ali se ne govori. I to je onda u ovom trenutku sjajno plodno tlo na koje nasjednu sve ove teorije zavjere“, ističe profesorica Korajlija.

A smatra i da aktualne poruke čelnih ljudi zaduženih za borbu s pandemijom nisu primjerene. Markotić je podsjetimo kazala kako ćemo ponovno puniti groblja, a i Beroš je upozoravao: '"Želite li snositi krivicu za mogući četvrti val epidemije, ponovno punjenje bolnica, smrt ljudi?"

"Takve poruke stvaraju reaktivnost kod ljudi. Neću! Sad ti meni kažeš da ja to moram, a ja sad neću. Ili me zastrašuješ, to nisu poruke koje se šalju u ovom trenutku. Kao što se ne šalje ovako pozivanje na odgovornost dok istovremeno postoji jako puno stvari koje nisu do kraja preuzeli odgovornost, za neke odluke koje su donijeli, za neke izjave koje daju", zaključila je profesorica.

Sama razina procijepljenosti nam govori da nešto ne štima. I za to je također netko odgovoran.

