Europom se šire zabrane zbog pandemije. Španjolska se priprema na uvođenje izvanrednog stanja, a možda i potpunu karantenu, nakon što je broj zaraženih drastično skočio. Crni rekord i dalje drži Italija, s više od 17.500 oboljelih.

Četvrti je dan potpune karantene u Italiji. Na ulicama nema ljudi, oni koji izlaze za to moraju imati jako dobar razlog. Na televizijama su upozorenja svakih 10 minuta, čini se da su Talijani virus napokon shvatili ozbiljno. Zaraženih je više od 17.500, umrlih više od 1200, izliječenih nešto manje od 1500.

Više talijanskih bolnica ubrzano radi na formiranju novih odjela intenzivne njege. Pomoć obećava i Europski parlament, i to za sve bolnice u zemljama članicama. Osigurat će materijale i financirati istraživanja za razvijanje cjepiva. Da je pomoć zdravstvenim sustavima, pogotovo Italije, itekako potrebna, potvrdila nam je dr. Nela Sršen, kirurginja u padovanskoj bolnici Azienda Ospedaliera Universita Padova.

Sršen kaže da nitko ne može znati odgovor bi li situacija bila bolja da je dekret o karanteni izdan prije dva ili tri tjedna. "Našli smo se u jednoj novoj situaciji, s jednim novim iskustvom. Nitko nije mogao ni blizu predvidjeti ono što se može dogoditi", smatra Sršen.

Navodi da su poslije nove godine u Italiji zabranjeni dolazni letovi iz Kine, no Kinezi su nakon proslave Nove godine u svojoj zemlji dolazili nazad u Italiju drugim putevima.

Kinezi nisu stavljani u izolaciju

"Zatraženo je da se oni stavljaju u izolaciju, no vlada je tada rekla da bi to bila diskriminacija ili neka vrsta rasizma i nisu nikoga stavili u izolaciju. Prva dva oboljela pacijenta liječena su u bolnici s drugim, nezaraženim pacijentima. Imali su upalu pluća koja se zakomplicirala, a tek nakon dva tjedna pokazalo se da su pozitivna na koronavirus. Dva tjedna imali smo otvorena vrata širenju zaraze", objasnila je.

"Iz dana u dan ima tisuće pozitivnih i stotine mrtvih na dan. U Milanu je prekjučer bilo u sati 50 intubacija na sat. Tamo je zdravstveni sustav jedan od najrazvijenijih, no što bi se dogodilo da nije tako?", pitala se.

Sršen navodi da su Talijani bježali prema jugu Italije i pokušali pobjeći od crvene zone, no onda je cijela zemlja stavljena u crvenu zonu. Oni su bili potencijalni nositelji zaraze, navodi. "Zdravstveni sustav na jugu zemlje nije tako razvijen i moguće je da će tamo biti puno više smrtnih ishoda", dodala je Sršen.

Talijani tek sada shvaćaju ozbiljnost situacije

Navodi da Talijani tek sada shvaćaju da ne smiju izlaziti iz kuća jer jedino tako mogu zaštiti ljude oko sebe. "To je jedini način da pokušamo na neki način suzbiti širenje zaraze. To je i način kojim dajemo zdravstvenom osoblju i bolnicama mogućnost da zbrinu sve pacijente kojima je to potrebno. mislim da je situacija tragična", kazala je Sršen.

"Mladi su shvatili da su oni imuni na bolest i smatraju da mogu nastaviti živjeti na način na koji su navikli. Baš zbog njih bi se zaraza mogla širiti. Zbog njih bi mogli umrijeti njihovi roditelji, djedovi i bake. I nije istina da su mladi imuni, Ima jako puno mladih pacijenata koji su intubirani, a koji su bili sportaši i izvrsnog zdravlja", opisala je.

Sršen je dodala da ima puno zdravstvenog osoblja koje se zarazilo od pacijenata, a veliki dio njih je i u teškom stanju. "Dobrih 80 posto pacijenata koji su pozitivni nema nikakve simptome i to je veliki problem", navodi i dodaje da trenutno nema statistike koja bi dala točne podatke jer se podaci još uvijek prikupljaju.

"Mjesta u reanimacijama su sva popunjena. Organizirane su sve bolnice, zarazni odjeli se šire, sve ono što može pružiti kapacitet se koristi. Raste broj pacijenata i stvaraju se novi uvjeti. Zbog toga se apelira na građane da ostaju u kućama", kazala je Sršen i dodala da su u bolnicama zatvoreni brojni odjeli u kojima je netko od medicinskog osoblja bio pozitivan. Takvi odjeli se moraju dezinficirati, a osoblje i pacijenti testirati. "To je ogroman posao", opisuje.

"Ljudi osciliraju između umora, nervoze, psihoze i depresije"

"Bombardiraju nas s informacijama. Ljudi osciliraju između umora, nervoze, psihoze, depresije i u svemu tome pokušavaju imati koliko toliko normalan život. Nitko ne smije izlaziti iz kuće, osim kupiti najnužnije, ići na posao i s posla kući i tako 15 dana. Dok se jedni žrtvuju i svoje obitelji, okrenu cijeli svoj život, iz dana u dan se vidi rast broja zaraženih i onda se pitate - ima li to smisla?", kazala je.

Kaže da je razgovarala s epidemiolozima koji su joj rekli da će virus rasti dok ne dođe u kontakt s cijelom populacijom. Tek tada će ljudi postati imuni, a on će se povući.

"Aplicirajući kineski model na Italiju - to znači da smo mi tek na početku. Ako se mi ovako osjećamo na početku, zamislite kako ćemo za tri mjeseca. Tko će preživjeti tri mjeseca ovako?", pitala se Sršen i dodala da je u njezinu radu i puno straha jer nikad ne zna je li pacijent koji je došao - pozitivan i hoće li se i ona razboljeti.

Španjolska najugroženija

Španjolska je zasad druga najugroženija članica. Broj zaraženih preko noći se povećao za 1500 i prešao je brojku od 6000. Od ponedjeljka je na snazi dvotjedno izvanredno stanje. Možda i potpuna karantena. Zaraženih je sve više u cijeloj Europi. Zemlje se sve više zatvaraju. Građani sve više kupuju.

Nova slovenska vlada situaciju je razmatrala cijelu noć, s maskama. Nastave od ponedjeljka nema ni u Mađarskoj. Češka je zatvorila sve osim trgovina namirnicama, ljekarni i benzinskih crpki. U Poljskoj je sve više zatvorenih trgovačkih centara. Većih okupljanja od sljedećeg tjedna neće biti ni u Velikoj Britaniji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr