U nedjelju je zabilježeno 4159 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 50 ljudi. Neke županije i danas bilježe rekordne brojeve.

* 31.689 aktivna slučaja

* 234 pacijenta na respiratoru

11:15 U posljednja 24 sata zabilježeno je 4159 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 32.000. Među njima je 1848 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 248 pacijenata.

Preminulo je 50 osoba.

Broj osoba u samoizolaciji je 26.615. Ukupno se oporavilo 459.827 osoba, od toga 3.798 u posljednja 24 sata. Do danas je ukupno testirano 3.180.957 osoba, od toga 9.776 u posljednja 24 sata.

Broj novozaraženih po županijama: Splitsko-dalmatinska (436), Grad Zagreb (1004), Zagrebačka (361), Zadarska (140), Osječko-baranjska (246), Dubrovačko-neretvanska (209), Šibensko-kninska (19), Brodsko-posavska (141), Primorsko-goranska (387), Krapinsko-zagorska (161), (1/2) — Koronavirus.hr (@koronavirus_hr) November 7, 2021

Vukovarsko-srijemska (109), Međimurska (205), Varaždinska (195), Istarska (134), Bjelovarsko-bilogorska (85), Karlovačka (96), Požeško-slavonska (71), Ličko-senjska (52), Koprivničko-križevačka (70), Sisačko-moslavačka (33) i Virovitičko-podravska (5). (2/2) — Koronavirus.hr (@koronavirus_hr) November 7, 2021

11:01 Umrle su tri zaražene osobe, a virus je potvrđen kod novih 226 osoba od ukupno 586 testiranih na području Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata, objavio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

U osječkom Kliničkom bolničkom centru i našičkoj Općoj županijskoj bolnici liječi se 121 COVID pozitivna osoba, što je 11 više nego dan ranije, a na respiratoru su 23 osobe, sedam više nego prethodnog dana.

U samoizolaciji se trenutno nalazi 845 osoba.

10:51 U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji zabilježeno je 99 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Prošle je nedjelje bilo 85 slučajeva.

Nije bilo preminulih osoba,a prema izvješću PU Karlovačke 408 osoba je u samoizolaciji.

Na bolničkom liječenju na COVID odjelu karlovačke Opće bolnice nalazi se 50 osoba, a na COVID odjelu ogulinske bolnice 27 osoba. U posljednja 24 sata novoprimljeno je 6 osoba oboljelih od COVID-a. Na respiratoru se nalazi 10 COVID pozitivnih osoba.

10:50 Na području Zadarske županije 156 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije su osobe preminule. I ta županija bilježi porast u odnosu na prošlu nedjelju kada je zabilježeno 111 novih slučajeva zaraze.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 413 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 1585 stanovnika.

Dvije muške osobe u dobi od 67 i 82 godine preminule su s koronavirusom u Općoj bolnici Zadar i Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru.

U Općoj bolnici Zadar na COVID odjelima hospitalizirano je 56 bolesnika od kojih je 4 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju je 21 pacijent obolio od koronavirusa.

10:30 Bolest izazvana covidom-19 potvrđena je kod novih 576 osoba, a 404 su ozdravile u Zagrebačkoj županiji u protekla 24 sata, priopćio je u nedjelju županijski Zavod za javno zdravstvo. To je od početka pandemije najveći broj novozaraženih u toj županiji u jednom danu.

Najviše novooboljelih je s područja Velike Gorice, Samobora i Zaprešića.

Trenutno je u županiji aktivno 2997 slučajeva zaraze.

Mjera samoizolacije izrečena je za tri cijela razreda i dio učenika četiri razredna odjela.

10:00 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 109 novih pozitivnih osoba na COVID-19, potvrđenih PCR testiranjem, preminule su dvije osobe.

Trenutno su u županiji 64 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti.

U protekla 24 sata testirano je 329 osoba. U samoizolaciji se na području županije nalazi 736 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 19 je pozitivnih osoba iz sustava zdravstva (1 liječnik, 12 med. sestara / tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 5 nezdravstvenih radnika).

U samoizolaciji iz sustava zdravstva nalazi se 5 radnika (1 med. sestra/tehničar, 2 nezdravstvena radnika i 2 druga zdravstvena radnika).

9:50 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije javlja da su na području županije nakon pristiglih nalaza potvrđena 74 nova slučaja bolesti COVID-19.

Trenutno je aktivno 928 slučaja bolesti COVID-19, a na bolničkom se liječenju nalazi 39 pacijenata. U OB Koprivnica preminule su četiri osobe (1931., 1932., 1944. i 1956. godište) s pozitivitetom na koronavirus koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti.

Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 213 uzoraka – PCR i brzim antigenskim testiranjem, sa sumnjom na koronavirus.

9:40 Od 48 testiranih osoba, kod njih 12, detektiran je virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Uslijed infekcije COVIDOM-19 i brojnih komorbiditeta jedna osoba je preminula.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica, nalazi se 45 COVID-19 pacijenta od čega je šest osoba na respiratoru. U KBC-u Osijek je jedan pacijent, u respiracijskom centru.

9:37 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su 83 nova slučaja zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe.

U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju su 43 pacijenta zaražena koronavirusom, od kojih je njih 10 na respiratoru. Na opservaciji je 5 pacijenata.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 705 osoba.



9:29 Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 249 uzorka briseva na COVID-19. Potvrđene su 84 novozaražene osobe s našeg područja. Znači da je pozitivna svaka treća testirana osoba.

U mjerama samoizolacije nalazi se 1080 osoba.

U Općoj bolnici Pula na liječenju se nalazi ukupno 41 pacijent, od kojih su na Odjelu za infektologiju 32 osobe, a u respiracijskom centru 9 osoba.

I ta županija bilježi značajan porast novozaraženih u odnosu na prošli tjedan, kada ih je bilo 54.

8:55 Na području Sisačko-moslavačke županije, nakon rekordnog broja, u protekla je 24 sata zabilježeno pet novih slučajeva zaraze covidom-19, priopćio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

8:43 U Varaždinskoj županiji jučer je potvrđeno 188 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 449 osoba. Preminule su četiri osobe.

Prošle je nedjelje u toj županiji zabilježeno 111 slučaj.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju su 132 osobe, od kojih je njih 10 u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru. Broj aktivnih slučajeva je 1254.

Dom zdravlja Varaždinske županije cijepljenje organizira danas, 7. studenoga, u Ludbregu zgradi Doma zdravlja, Vinogradska 1, od 8 do 16 sati.

Zavod za javno zdravstvo cijepljenje cjepivima Moderna, Janssen - Johnson & Johnson i Pfizer sljedeći tjedan organizira u tri termina u Općoj bolnici Varaždin (dvorana 1 u podrumu Kirurgije - pokraj ORL ambulante) prema ovom rasporedu:

Utorak, 9. studenoga – od 8 do 13 sati;

Srijeda, 10. studenoga – od 13 do 18 sati;

Četvrtak, 11. studenoga – od 13 do 18 sati

