U Hrvatskoj je zabilježeno 728 novih slučajeva zaraze koronavirusom u ponedjeljak, a preminula je još 51 osoba dok je 326 pacijenata na respiratoru. Zabilježena su i tri slučaja omikrona, najnovijeg soja COVID-19.

* 25.567 osoba zaraženih koronavirusom

* 326 pacijenata na respiratoru



* 11.269 preminulih osoba



* 54,40 posto cijepljeno ukupnog stanovništva



Tijek događanja pratite u nastavku iz minute u minutu:



9:02 U Varaždinskoj županiji je potvrđen 141 novi slučaj zaraze koronavirusom nakon što je testirano 398 osoba. Preminulo je sedam osoba. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 217 osoba, od kojih je njih 19 na respiratoru. Oporavile su se 252 osobe i broj aktivnih slučajeva je 1391.

8:46 ''Stanje u KBC Osijek je u jednoj stagnaciji. Još uvijek je teško stanje, veliki broj bolesnika dolazi u bolnicu, potrebne su hospitalizacije. Broj se ne povećava unazad nekoliko tjedana i to jeste jedan oblik stagnacije, obećavajući, malo optimističnije možemo gledati na ove brojke. No, nažalost, s druge strane broj umrlih nas rastužuje, po zadnjim podacima - u posljednja 24 sata je 11 osoba preminulo u našoj ustanovi. Naravno da je to ne zvuči dobro'', rekao je Domagoj Drenjančević sa Zavoda za mikrobiologiju i bolničke infekcije KBC Osijek. Istaknuo je da od 11 preminulih njih 9 nije bilo cijepljeno, prenosi HRT.

8:30 U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježene su 123 novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o 43 osobe s područja grada Siska, 19 osoba s područja grada Petrinje, 14 osoba s područja grada Novske, 13 osoba s područja grada Popovače, 10 osoba s područja grada Kutine, pet osoba s područja općine Velika Ludina, četiri osobe s područja općine Sunja, četiri osobe s područja grada Gline, tri osobe s područja općine Topusko, tri osobe s područja općine Lekenik, tri osobe s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja općine Gvozd i jednoj osobi s područja općine Lipovljani.



8:07 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su 72 nova slučaja zaraze koronavirusom. U Ispostavi Bjelovar Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježeno je 58 novih slučajeva zaraze koronavirusom, u Ispostavi Čazma evidentirano je sedam novozaraženih osoba, u Ispostavi Grubišno Polje četiri su novooboljele osobe, u Ispostavi Daruvar tri su nova slučaja zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 41 pacijent zaražen koronavirusom, od kojih je 12 na respiratoru. Na opservaciji je sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 679 osoba.



7:55 U Požeško-slavonskoj županiji zabilježen je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom od 325 obrađenih uzoraka. Trenutno je aktivno 336 slučajeva zaraze koronavirusom, 23 osobe su hospitalizirane. 313 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a u samoizolaciji se nalazi 130 osoba.



7:50 Epidemiološki podaci od ponedjeljka daju naznake da se četvrti val epidemije nastavlja smirivati, ali oprez je i dalje potreban, a ključni alati za borbu protiv pandemije su i dalje cijepljenje te pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera: nošenje maske, prozračivanje i izbjegavanje boravljena u širokom krugu ljudi.



7:40 U Hrvatsku će 13. prosinca stići cjepiva za djecu od pet godina, a cijepljenje će početi nekoliko dana kasnije.



7:30 Pada postotak pozitivnih među testiranima, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potvrdio je u ponedjeljak i treći slučaj omikron varijante koronavirusa u Hrvatskoj.