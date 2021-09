U Hrvatskoj je dosad zabilježeno 816 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva 4156. Među njima je 457 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 57 pacijenata. Preminulo je šest šest osoba.

* Dosad 376.417 zaražena osoba

* Zabilježeno 8.355 smrtnih slučajeva

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:57 U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 256 uzoraka briseva na COVID-19, potvrđeno je 7 novozaraženih osoba s našeg područja.

Izliječeno je 10 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 401 osoba.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 13 osoba.

Prošle je subote u ovoj županiji zabilježena samo jedna novooboljela osoba.

8:45 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Prošle subote u toj županiji nije bilo novozaraženih.

U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je devet pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih su tri osobe na respiratoru, a na opservaciji je šest pacijenata.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 300 osoba.



Dani otvorenih vrata u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije nastavljaju se i tijekom mjeseca rujna, a počevši od 6. rujna bez najave i naručivanja građani se mogu cijepiti u Bjelovaru ponedjeljkom od 9 do 12 sati te petkom od 9 do 12 i od 15 do 19 sati.

U Zavodu za javno zdravstvo u Grubišnom Polju bez najave i naručivanja cijepljenje je organizirano utorkom od 9 do 10 sati, u Garešnici utorkom od 12 do 14 sati, u Čazmi srijedom od 9 do 10 sati te u Daruvaru srijedom od 9 do 12 sati.



8:19 Na području Koprivničko-križevačke županije nakon pristiglih nalaza potvrđeno je šest novih slučajeva bolesti COVID-19.

Trenutno je aktivno 60 slučaja bolesti COVID-19, ozdravile su četiri osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi sedam osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 93 uzoraka – PCR i brzim antigenskim testiranjem, sa sumnjom na koronavirus.



8:12 U Sisačko-moslavačkoj županiji je 15 novooboljelih

osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četiri osobe s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja grada Siska, tri osobe s područja grada Gline, dvije osobe s područja grada Kutine te jednoj osobi s područja grada Popovače i jednoj osobi s područja općine Lipovljani.



7:50 Dok gotovo polovica građana nije primila niti prvu dozu, Hrvatska će uskoro cijepiti i s trećom. Koliko cjepivo zapravo štiti, u Dnevniku Nove TV otkrila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u kojoj su rađena istraživanja, a objasnila je i kako COVID utječe na reproduktivno zdravlje.



7:30 U Hrvatskoj raste broj teže oboljelih pacijenata. Na respiratorima je 10 osoba više u odnosu na prošli tjedan.