U Hrvatskoj je u ponedjeljak potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dvije osobe su preminule, a broj aktivnih slučajeva dosegnuo je 425.

* do danas ukupno 359.666 zaraženih

* preminule 8202 osobe

U nastavku pratite razvoj događaja iz minute u minutu:

7:06 U Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu do srijede 30. lipnja 2021., građani će se moći cijepiti protiv COVID-19 bez najave. Mogu se cijepiti građani Zagreba, ali i stanovnici drugih dijelova Hrvatske. Cijepljenje se obavlja na tri lokacije u Zagrebu na kojima će cijepljenje provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, a građani mogu prvu dozu cjepiva od ponedjeljka i u Školi narodnog zdravlja “Dr. Andrija Štampar” u Rockefellerovoj ulici 4, kojeg organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u vremenu od 9:00 do 15:00 sati.

Od 9 do 11 sati će se cijepiti osobe u dobi 65 i više godina i osobe s kroničnim bolestima, a od 11 do 13 osobe u dobi 40 i više godina, te od 13 do 15 sati mlađi od 40 godina. Isti raspored vrijedi i za utorak, 29. lipnja, dok je u srijedu predviđeno cijepljenje prije i poslije podne. Za cijepljenje se nije potrebno posebno najavljivati, ali je broj osoba koje se mogu cijepiti u jednom terminu ograničen na 800 do najviše tisuću, objavio je HZJZ.

7:00 Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrila je kako će se vjerojatno uvoditi nagrade i bonusi za građane koji prime cjepivo protiv koronavirusa. > Opširnije