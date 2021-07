Županijski stožeri još ne šalju podatke o broju novozaraženih. Prošli ponedjeljak ukupno ih je bilo devet.

* 592 aktivna slučaja

* 106 ljudi u bolnici, 8 na respiratoru

* 1,2 milijuna cijepljenih s obje doze

09:17 S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba od koronavirusa, od 26 testiranih.

09:16 Na području Zadarske županije jedna je novooboljela osoba, od 59 testiranih. Aktivno je 117 slučajeva.

08:52 Ponedjeljkom su manje brojke, zbog malog broja testiranja nedjeljom

08:48 Na području Istarske županije ispitano je 97 uzoraka briseva na COVID-19, svi su negativni.

08:47 U Sisačko-moslavačkoj županiji je jedna novooboljela osoba, s područja grada Popovače.

08:42 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Građani se sutra, 13. srpnja, u svojim mjestima mogu cijepiti na području općine Kapela i to po slijedećem rasporedu:

Gornje Sredice - Društveni dom - od 9 do 10 sati

Lipovo Brdo - Društveni dom - od 10:30 do 11:30 sati

Starčevljani - Društveni dom - od 12 do 13 sati

I dalje su u tijeku ''Dani otvorenih vrata'' u Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru pa se tako građani mogu cijepiti bez najave i naručivanja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati. Ponedjeljkom se cijepi Astra Zenecom, srijedom Pfizerom, a petkom Modernom.

Osim u Bjelovaru svi zainteresirani građani mogu se bez najave i naručivanja cijepiti i u ispostavama Zavoda za javno zdravstvo u Garešnici i Daruvaru. Cijepi se Pfizer cjepivom, potrebno je samo ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

08:00 U Požeško-slavonskoj županiji obrađeno je deset uzoraka, od kojih nema pozitivnih. Trenutno je aktivno dva slučaja zaraze.

7:45 U Zagrebu danas cijepljenje bez najave, isključivo prvom dozom cjepiva na punktu: Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Rockefellerova 4 od 16 do 19 sati Na cijepljenje je potrebno ponijeti važeću zdravstvenu i osobnu iskaznicu.

07:20 Hrvatska je jučer zabilježila 58 novih slučajeva zaraze koronom, od 3454 testiranih. Nije bilo preminulih osoba. Zaključno s 10. srpnjem utrošeno je 2.814.234 doza cjepiva. Dosad su 1.550.632 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom. Obje su ih primile 1.263.602 osobe.