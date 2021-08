Hrvatska je u nedjelju imala 143 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrle su četiri osobe.

* dosad 363.758 zaraženih

* 8263 preminule osobe

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:17 Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 96 uzoraka briseva na COVID-19, potvrđena je jedna novozaražena osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 354 osobe. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je osam osoba.

9:10 U Varaždinskoj županiji jučer je testirano 188 osoba, a niti jedna nije bila pozitivna na koronavirus. Oporavila se jedna osoba. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju nema ni jedne osobe s težom kliničkom slikom.

8:43 Na području Zadarske županije jedna je novooboljela osoba koja izolaciju provodi na području grada Zadra, a dvije su osobe preminule. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 48 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 664 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 26 osoba.

U Općoj bolnici Zadar s koronavirusom preminule su dvije ženske osobe u dobi od 84 i 94 godine. Na COVID odjelima zadarske Opće bolnice hospitalizirano je 15 bolesnika od kojih je dvoje na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je pet pacijenata oboljelih od koronavirusa.

8:19 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na opservaciji su četiri pacijenta. U samoizolaciji je 99 stanovnika.

Građani se mogu cijepiti bez najave i naručivanja u Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati. Autobus "Cjepko" sutra stiže na područje općina Sirač i Dežanovac.

8:07 U Sisačko-moslavačkoj županiji nema novooboljelih od

zarazne bolesti COVID-19.

7:55 U Požeško-slavonskoj županiji jedna je osoba pozitivna na COVID-19. Trenutačno su aktivna četiri slučaja zaraze koronavirusom. U samoizolaciji se nalaze 82 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 10 uzoraka.

7:19 Hrvatska je u nedjelju imala 143 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrle su četiri osobe. Na bolničkom je liječenju 150 pacijenata, od kojih je 12 na respiratoru.

Preminule su četiri osobe, čime je ukupan broj preminulih od početka epidemije narastao na 8263. Ukupno je testirano 2.305.717 osoba. Od početka epidemije ukupno je zabilježeno 363.758 osoba zaraženih novim koronavirusom. Ukupno su se oporavile 354.393 osobe.