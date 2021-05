U varaždinskoj bolnici zbog koronavirusa preminula je 31-godišnja trudnica u visokom stadiju trudnoće. Dijete je porođeno carskim rezom, u bolnici je i stabilno. Trudnice često imaju težu kliničku sliku i u većem su riziku. 1,5 puta je veća šansa da završe na respiratoru.

Tužan i težak dan u varaždinskoj bolnici. 31-godišnja trudnica izgubila je bitku protiv koronavirusa. U ponedjeljak je primljena s teškim disanjem i kašljem. Završila je na respiratoru.

"Zbog pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja donešena od strane ginekologa indikacija za hitan carski rez, rođeno je muško dijete koje je za sada stabilno", rekao je ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić.

No trudnica je imala tešku upalu pluća i nije preživjela. U posljednjih desetak dana u ovu bolnicu je zaprimljeno nekoliko trudnica.

"Jednu rodilju smo nakon desetak dana po porodu zaprimili u bolnicu i zbog kardioaresta i reanimacije morali premjestiti u KB Dubravu", kazao je Kudelić.

Da će imati teže simptome, za trudnice je veća šansa. To potvrđuje i ginekolog koji je skrbio o nekoliko trudnica s COVID-om, a kaže kako to pokazuju i istraživanja.

"Veći je rizik da trudnice imaju probleme respiratorne koje će zahtjevati i mehaničku ventilaciju, dakle respirator i prijem u jedinicu intenzivne skrbi", objasnio je ginekolog Ratko Matijević. Šansa je oko 1,5 do 1,8 puta veća za trudnu populaciju.

Veći rizici su za trudnice starije životne dobi - iznad 35 godina. Za one pretjerane težine i ako imaju druge komorbiditete. Veću mogućnost zaraze imaju zdravstvene djelatnice ili djelatnice u sustavu socijalne skrbi.

U svijetu sve više cijepe trudnice

Zato se sve više u svijetu cijepe i trudnice. U Velikoj Britaniji su ih prošli mjesec počeli cijepiti Pfizerom i Modernom, a uskoro će u Beču postati prioritetna skupina. Provedene studije pokazale su da je za njih mRNA cjepivo sigurno.

"Stopa prijevremenog porođaja čak je i nešto manja nego kod pacijenata koji su preboljeli bolest, stopa pobačaja je identična kao u populaciji koja nije cijepljenja. Međutim to je još jako rano reći. Svaki dan učimo nešto novo", kazao je Matijević.

U Hrvatskoj je preporuka da se one trudnice s većim rizikom od zaraze i teških simptoma cijepe. A to je preporuka i za sve one koje tek planiraju trudnoću. Iz HZJZ-a poručuju da dokaza o povezanosti cjepiva i neplodnosti - nema.

"Nikakvih o tome nema saznanja koje bi to potvrdile i zbog kojih bi trebalo tako razmišljati, upravo suprotno - tko god planira trudnoću i u toj dobi je i ako je došao na red za cijepljenje, treba se cijepiti", rekla je Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Trudnice se savjetuje da oko cijepljenja razgovaraju s liječnikom.

