Glavnom epidemiologu Sisačko-moslavačke županije stalno zvone telefoni - svi zovu jer se žele cijepiti. I dok Hrvatska iščekuje prvu pošiljku cjepiva Moderne koja stiže idući tjedan, liječnici obiteljske medicine predlažu da se cijepljenja odvijaju u velikim sportskim dvoranama.

Gotovo 1000 doza cjepiva i u ponedjeljak stiže u potresom pogođena područja. "Odaziv za cijepljenje, mogu vam kao stari iskusni epidemiolog reći je iznenađujuće velik. Svaki dan već od ranog jutra mi zvone mobiteli, javljaju se tvrtke, ljudi, žurne službe, svi bi se htjeli cijepiti", kazao je epidemiolog Inoslav Brkić.

Neki od njih cijepit će se i Moderninim cjepivom. Prva Modernina pošiljka u Hrvatsku dolazi u utorak.

"Nešto manje od 4000 komada. Da bi tjedan iza trebalo stići još 5000 komada. S obzirom da se radi o relativno maloj količini neće biti distribuirane po čitavoj Hrvatskoj nego će većina biti predviđena za Sisačko-moslavačku županiju", rekla je Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Do kraja godine 5,6 milijuna doza

Do kraja godine trebalo bi nam doći ukupno 5,6 milijuna doza cjepiva. I to od sljedećih proizvođača: AstraZeneca/Oxford - 2.700.000 doza, Johnson&Johnson/Janssen - 900.000 doza, Pfizer/BioNTech - 1.000.000 doza te Moderne - 1.000.000 doza.

Obiteljski liječnici primjećuju veći interes za cijepljenjem. Predlažu da se cijepljenje održava u velikim prostorima poput sportskih dvorana.

Po jednom pacijentu 10 minuta

"Ukoliko bi cijepljenje bilo organizirano na način da se cijepi u ordinacijama pojedinačno, taj cijeli proces će trajati jako dugo. Možda čak i cijelu godinu. Jer mi se moramo pridržavati službenih naputaka HZJZ-a koji definiraju da se jedna osoba cijepi u 10 minuta. Po jednom pacijentu 10 minuta. Ako bismo izdvojili dva radna sata u toku našeg redovnog dana, to bi značilo da bi dnevno cijepili samo 12 ljudi", objasnila je Nataša Ban Toskić iz KOHOM-a.

A cijepila se u utorak i ravnateljica splitsko-dalmatinskog Zavoda - Željka Karin pa jučer, četiri dana nakon, dobila pozitivan nalaz na koronavirus. Iz stožera kažu - zaražena je prije primitka cjepiva jer je prošli tjedan bila kontakt osobe kojoj je potvrđena zaraza.

Dolazi li nam novi soj?

Hoće li u Hrvatsku stići novi britanski soj koronavirusa? Hoće li blagi pad novozaraženih i hospitaliziranih potrajati? Dok se sa strepnjom gleda u budućnost malo optimizma stiže iz Hrvatske liječničke komore.

Njihov je bend u suradnji s Ninom Badrić spotom zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima što su mjesecima na prvoj crti obrane od epidemije.

O planu cijepljenja

A kada bi moglo početi cijepljenje svih ostalih ljudi koji će na red doći u trećoj, posljednjoj fazi?

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da se do kraja siječnja i kroz veljaču očekuje da će se procijepiti dobar dio starijih osoba i kroničnih bolesnika koji su u drugoj skupinu. Odmah nakon toga slijedi treća faza, dakle trebali bi to biti do proljeća.

Član Vladinog znanstvanog savjeta epidemiolog prof. dr. sc. Branko Kolarić više o tome rekao je u Dnevniku Nove TV.

Kako je rekao, sada se cijepi s malim brojem doza. "Ovim tempom trebali bi dvije godine da procijepimo pedeset posto populacije. Sada je ograničavajući faktor broj doza koje imamo na raspolaganju. Nadamo se uskoro registraciji još nekih cjepiva i kada dobijemo više doza, onda ćemo moći ubrzati tempo cijepljenja", kazao je Kolarić.

"Sada smo još uvijek ispod jedan posto ljudi u Hrvatskoj procijepljeno, ali to je još uvijek na nivou Europske unije", dodao je Kolarić.

Cijepljenja u velikim prostorima

O prijedlogu KOHOM-a da se cijepljenja vrše u velikim prostorima kaže kako je to jedna od mogućnosti kad bude dovoljno cjepiva.

"Kada budemo imali dostupne veliki broj doza, to je jedna od mogućnosti da se može brže cijepiti. To će biti kad ćemo imati stotine tisuća doza cjepiva na raspolaganju", objasnio je Kolarić.

Njemačka ide u stroži lockdown, Kolarić se nada da se to neće dogoditi i Hrvatskoj.

"Mi smo na silaznom dijelu drugog vala. Sve zemlje se spremaju za treći val, koji je povezan uz blagdane i druženjima. Vidjet ćemo kako će se to kod nas razvijati. Trenutno je situacija povoljna, epidemiološki gledano - imamo učinke mjera koje smo uveli", rekao je Kolarić.

Kad se cijepi pa dobije koronu

Ako se netko cijepi pa dobije koronu, kaže kako ju nije dobio od cjepiva.

"Ja volim napomenuti da, kada se netko cijepi i dobije bolest, da nije bolest dobio od cjepiva. To je nemoguće, nego je on bio u fazi inkubacije. Cjepivo naš organizam uči kako se boriti protiv virusa i treba mu određeno vrijeme, do prvih učinaka treba proći nekih deset dana do dva tjedna. U tom je tjednu moguće dobiti. Osobe koje su dobile prvu dozu pa su se razbolile, drugu dozu dobivaju po rasporedu ako im je završila izolacija. Ako nije, onda dobivaju po završetku izolacije", objasnio je Kolarić.

"Sada razmišljamo kako nabaviti dovoljne doze cjepiva. Imamo veliki interes, zovu ljudi koji bi se cijepili", kazao je Kolarić.

Ograničenja za one koji se ne cijepe

No, postavlja se pitanje - hoće li biti ograničenja za one koji se ne cijepe? "Hoće li biti i kakvih ograničenja? Po meni, da, mislim da je to moguće. Neke zemlje i kompanije će to uvesti. Putovanja, aviokompanije su rekle da će tražiti da su putnici cijepljeni i slično", rekao je Kolarić.

O mjerama kaže kako je teško reći do kada će ostati. "Pratimo broj slučajeva i udio pozitivnih na dnevnoj bazi. Sve je do 31. siječnja pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Ovisno o tome kako će se kretati broj zaraženih kod nas i u okolini", kazao je Kolarić.

Navodi da je, što se tiče turističke sezone - optimističan.

