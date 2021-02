Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić rekao je ponedjeljak da smo dosad procijepili dva posto građana, no to je trebalo biti trostruko više da smo dobili količine doza kako je bilo planirano.

"Sad smo cijepili oko dva posto građana, a to je trebalo biti tri puta toliko da smo dobili doze kako je planirano", rekao je Kolarić.

Komentirajući navode da je pedeset posto hrvatske populacije prokuženo, Kolarić je rekao kako bi to značilo da svaka druga osoba ima protutijela.

"Od tih samozvanih epidemiologa slušamo izjave mjesecima. Uzimaju se mnogi drugi parametri za procjenu i to je puno, puno manje, od 10 do 20 posto, 25 posto maksimum; nategnuto je i to", procijenio je Kolarić za N1.

Vezano za cijepljenje, istaknuo je da je komplikacija to što je u Zagrebu, prema broju stanovnika, mnogo veći broj zdravstvenih djelatnika nego u primjerice Zagrebačkoj županiji, pa tu još nije procijepljena ni prva skupina.

Dodao je da je disbalans nastao zato što u obzir nije uzet velik broj zdravstvenih djelatnika u Zagrebu.

Svatko tko je cijepljen zabilježeno je u njegov zdravstveni karton. Javni zbirni podaci postoje, o zbirnim podacima se izvještava, a o pojedinačnim podacima ne, to je medicinska dokumentacija koja je zaštićena, rekao je Kolarić.

Cijepljenje preko reda, poručio je, nije dobro, ali to ne znači da treba javno objaviti registar cijepljenih osoba. Ako bi bili dostupni registri cijepljenih osoba, jednako tako onda mogli postojati javno dostupni registri ljudi s HPV-om ili drugim bolestima, što se, ističe Kolarić, ne može dogoditi.

Naveo je da prema trenutačnim podacima, u oko 550 od 850 domova za starije koje su odgovorile Savjetu, oko 70 posto korisnika domova dobilo prvu dozu cjepiva, od čega 45 posto dvije doze.

Kolarić je skeptičan prema većem popuštanju mjera i misli da tu ne trebamo žuriti, a s time se, kaže, slaže većina članova Znanstvenog savjeta Vlade.