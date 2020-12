U riječkom KBC-u otvorio se novi COVID odjel u sklopu kojega se nalazi 70 kreveta za oboljele. Bolnica sada raspolaže sa ukupnim kapacitetom od 240 kreveta, od čega je polovica već popunjena. Zdravstveni djelatnici se nadaju da neće morati uskoro tražiti krevet više za pacijente te poručuju da dolaze do maksimuma izdržljivosti.

Prije prvih pacijenata novouređeni COVID odjel sa 70 kreveta i pet respiratora obišli su novinari. Odmah nakon otvaranja na odjel počinju stizati pacijenti. Za razliku od nekih drugih bolnica, u Rijeci se još uvijek COVID pozitivni pacijenti liječe u trokrevetnim sobama s video nadzorom. Bolnica sada raspolaže s 240 kreveta od čega je pola već popunjeno.

''Do sad smo stvarno unaprijed sve planirali, mi smo unaprijed govorili gdje ćemo postaviti kisike, kako odvojiti prostor od ostalih prostora da zaštitimo druge djelatnosti i druge pacijente'', objašnjava zamjenica ravnatelja KBC Rijeka, Vladimira Vuletić.

Novi odjel traži i nove ljude. Među njima je medicinski tehničar s odjela ginekologije koji se dobrovoljno javio za rad na odjelu.

''Posao nije lak, ali je postao dio naše svakodnevice, a ono što je dodatno otežalo cijelu ovu situaciju je ta oprema kojom se štitimo od same infekcije. To nam dodatno otežava cijelu ovu situaciju i posao daleko od toga da je jednostavan, ali imamo potrebu pomoći i mislim da ćemo svi to odraditi na najvišem nivou'', rekao je medicinski tehničar Teo Linić.

Riječki KBC zbrinjava srednje teške i teške pacijente iz tri županije, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske, a liječnicima koji brinu o najtežim bolesnicima teško pada neodgovorno ponašanje dijela građana.

''Ja dolazim iz dežurstva, iz 16 satnog dežurstva. Mi smo u 16 sati primili 11 akutnih pacijenata na kliniku za kardiologiju, samo na tu kliniku ne COVID pacijenata'', govori pomoćnica ravnatelja za kvalitetu KBC Rijeka, Sanja Matijević Rončević.

Na dan u Primorsko-goranskoj županiji tridesetak je posto novooboljelih među testiranima. Jučer rekord od 492. pozitivne osobe, a danas 318. Za sada ima dovoljno kreveta i medicinskog osoblja, no preostaje vidjeti što će budućnost donijeti.

''Kadrovska situacija je takva da svi ljudi zaista daju svoj maksimum, ali mislim da pomalo i što se tiče kadrovskih kapaciteta mi dolazimo do nekog maksimuma izdržljivosti'', dodaje Matijević Rončević.

Medicinsko osoblje nada se da se i ovaj prostor neće brzo popuniti i da će se odgovornim ponašanjem građana broj oboljelih smanjivati.

