Dok Austrijanci mogu u Hrvatsku, Hrvati ne mogu u Austriju. Ima i drugih zanimljivih primjera. Donosimo, kamo, kada i po kojim uvjetima mogu Hrvati.

U Hrvatsku bez ograničenja mogu državljani Slovenije, Mađarske, Austrije, Češke, Slovačke, Estonije, Litve, Latvije, Njemačke i Poljske,

no kamo mogu Hrvati?

1. BiH - od 1. lipnja bez ograničenja

U Bosnu i Hercegovinu od 1. lipnja mogu državljani svih susjednih zemalja pa i Hrvati i to bez ograničenja.

2. Republika Srbija - bez ograničenja

U Srbiju se već može bez ograničenja. Za ulazak u tu državu nije više potreban test na koronavirus, kao ni samoizolacija.

3. Crna Gora - granice se otvaraju 1. lipnja

No u Crnu Goru još ne možemo. Moći ćemo od ponedjeljka. U nju neće moći Srbi što između dviju zemalja trenutačno stvara političke trzavice.

4. Mađarska - zabrana ulaska uz iznimke

U Mađarskoj pak je i nadalje na snazi odluka kojom se zabranjuje ulazak svim stranim državljanima, pa tako i Hrvatima koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak. Iznimke se odnose na one koji imaju prebivalište u pograničnom području u krugu od 30 kilometara od granice ili su zaposleni u tvrtki sa sjedištem na tom području.

5. Slovenija - bez ograničenja

U Sloveniju Hrvati mogu bez posebnih uvjeta, osim onih koji imaju simptome zaraze korona virusom. Preporučuje se pridržavanje uobičajenih epi-demi-oloških mjera.

6. Italija - otvaranje granica 3. lipnja uz ograničenja

U Italiju koja je u Europi bila epicentar zaraze moći će se od 3. lipnja. No bit će obavezna samoizolacija od 14 dana, a bit će i ograničen ulazak u neke regije. Zasad nije propisano u koje, no pretpostavlja se da će to biti Lombardija i druge regije s najvećim brojem zaraženih.

7. Austrija - dogovor sa 6 država, zabranjen ulazak Hrvatima, Slovencima i Talijanima

Dok Austrijanci mogu u Hrvatsku, Hrvati u Austriju zasad još ne mogu bez ograničenja. U tu se zemlju može samo uz predočenje negativnog testa na koronavirus koji nije stariji od četiri dana te je izdan na njemačkom ili engleskom. Bez testa mogu oni koji tamo imaju prijavljen boravak ili prebivalište no morat će proći režim 14-dnevne samoizolacije.

8. Švicarska - otvaranje granica 15. lipnja?

U Švicarsku se može samo s važnim osobnim razlozima, tranzit je slobodan. U toj zemlji treća faza popuštanja mjera slijedi tek 8. lipnja, a otvaranje granica očekuje se tjedan dana poslije - 15. lipnja.

9. Njemačka - 15 lipnja bi se trebala otvoriti i granica za europske državljane i u Njemačkoj

10. Češka - samo hitne situacije, otvaranje 13. lipnja

Češki tursti, izvještavali smo, već su na hrvatskoj obali. No Hrvati u Prag ili neki drugi češki grad bez važećeg testa za koronavirus mogu tek od 13. lipnja. Izuzete su izvanredne i hitne situacije.

11. Slovačka - samo s prijavljenim boravištem ili prebivalištem, obavezna samoizolacija

U Slovačku je dopušten ulazak samo osobama koje imaju stalni ili privremeni boravak u toj republici, uz obveznu karantenu od 14 dana.

12. Velika Britanija - otvaranje granica 8. lipnja, obavezna samoizolacija

U Veliku Britaniju moći će se od 8. lipnja, ali uz obaveznu 14-todnevnu samoizolaciju. Potrebno je i pristati na praćenje putem mobilne aplikacije. Kazne za kršenje izolacije kreću od tisuću funti na više.

13. Nizozemska - otvorene granice za sve državljane EU

Nizozemska je pak primjer zemlje koja je za sve državljane EU otvorila svoje granice.

Bez obzira na popuštanje mjera, većina zemalja i dalje navodi izbjegavanje putovanja.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr