Hrvatska je po broju novozaraženih i dalje među boljim zemljama u Europi pa je otvaranje i popuštanje bilo logično. Djelomično se otvaraju i druge zemlje, no države u našem okruženju nemaju dobru epidemiološku sliku pa su uoči Uskrsa na stolu nova zatvaranja.

Sjećate li se kako smo se u prosincu među posljednjima zatvorili pa Božić dočekali s propusnicama i tvrdim zatvaranjem? Sada je do Uskrsa manje od mjesec dana, a dok se mi otvaramo drugi se ponovno zatvaraju. U našem susjedstvu to izgleda nezgodno.

Jedina zemlja članica EU koja cijepi i Sputnjikom, Mađarska, dosad je procijepila oko tri posto stanovništva, a zbog trećeg vala od sutra se ponovno zatvara. Osnovne škole i jaslice bit će zatvorene do sedmoga travnja.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Sve trgovine osim prehrambenih, ljekarni i benzinskih crpki bit će zatvorene dva tjedna. Na snazi je i dalje noćni policijski sat. Zatvoreni su hoteli i restorani, a nastavu na daljinu prate učenici svih srednjih škola.

U Srbiji vikend - lockdown

Srbija je s druge strane s više od milijun i šesto tisuća cijepljenih te osam i pol posto procijepljenih u svjetskom vrhu po imunizaciji. Ali opet ima velik rast novih slučajeva.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 7 (Foto: DNEVNIK.hr)

Zato u Srbiji traje takozvani vikend lockdown - rade samo nužne trgovine, ljekarne, hoteli i kazališta. Kafići su zatvoreni. Od sutra se život vraća u normalu, ali će srednjoškolci na online nastavu.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 8 (Foto: DNEVNIK.hr)

U Sloveniji oprezni. Premda su terase kafića i škole ponovno otvorene, sada ih brine rast broja slučajeva zaraze britanskim sojem. Premijer Janša parlamentu je iznio svoju dvojbu: treba li ustrajati na sadašnjim restrikcijama koje ne daju očekivane rezultate ili pak na nekoliko tjedana ponovno uvesti radikalnu karantenu kao prije godinu dana.

Dosad su Slovenci cijepili nešto više od 125 tisuća stanovnika, a ovog mjeseca planiraju cijepiti još dvostruko toliko. Prioritet će idućeg tjedna, uoči otvaranja srednjih škola, biti profesori i nastavnici te odgajatelji u vrtićima.

BiH cijepila najmanje ljudi

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 9 (Foto: DNEVNIK.hr)

Brojke rastu i u BiH gdje se prošlih tjedana živjelo kao da korone nema. Kanton Sarajevo vrhunac epidemije očekuje za 15 dana, pa se razmišlja i o novom zatvaranju ako se stanje brzo ne promijeni. Poštovanje mjera u praksi prate svi raspoloživi inspektori, a zaziva se i strože kažnjavanje. Cijepi se na kapaljku - dosad je BiH dobila tek 10 tisuća doza.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 6 (Foto: DNEVNIK.hr)

Talijani su zbog tjednog porasta slučajeva od 25 posto odgodili proljetne lokalne izbore do jeseni. Zatvaraju se škole u najpogođenijim regijama. Na snazi je policijski sat od 22 do 5 sati ujutro. Do 6. travnja nije dopušteno izlaženje iz regija.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

Najgore je u Lombardiji gdje idućih 10 dana nema više kućnih posjeta. Ostaju otvorene samo samoposluge, ljekarne i trgovine odjeće i obuće. No tijekom vikenda i trgovine se zatvaraju.

Nijemci nude besplatne testove građanima

Njemačka je svoje mjere zatvaranja produžila do kraja ožujka, no kako bi olakšala građanima, otišla je najdalje s epidemiološkim semaforom. Incidencija se prati u svakoj regiji posebno pa se točno zna kada se i što otvara.

Koronavirus u susjedstvu - Videozid - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Primjerice padne li dvotjedni prosjek novozaraženih na 100 tisuća stanovnika ispod 50 otvaraju se trgovine i kafići te restorani. Ispod 35 dopušta se druženje s osobama iz dva, a ne samo jednoga kućanstva. Ipak poraste li na više od 100 ponovno se - sve zatvara. Vlada od idućeg tjedna svakom građaninu nudi i jedan besplatan test na tjedan. Dosad su procijepili oko 2 cijela 8 posto populacije.

Kod nas je dosad procijepljeno oko jedan i pol posto stanovništva. A revizija aktualnih mjera očekuje se za tjedan dana.

Više o ovoj temi doznajte u videu priloženom u galeriji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr