Ivana Pavić Šimetin, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Dnevniku Nove TV govorila je hoće li se ipak pustiti klubove u dvorane u cijeloj Hrvatskoj te hoće li epidemiološke mjere povećati problem pretilosti kod djece.

Zbog epidemiološke situacije zabranjeno je koristiti školske dvorane za treninge sportskih klubova. Ministar Fuchs rekao je da su dvorane zatvorene za treninge, a onda je Grad Zagreb danas poslao dopis da se trenirati može.

O sportu u školama za vrijeme epidemije razgovarali smo s Ivanom Pavić Šimetin, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Hoće li se ipak pustiti klubove u dvorane u cijeloj Hrvatskoj, Pavić Šimetin odgovara: "U preporukama HZJZ-a i Ministarstva piše da se za aktivnosti koje nisu nastava ne bi trebale koristiti škole i školski prostor. To smo mislili pogotovo sada, na početku školske godine dok ne vidimo kako će krenuti sa nastavom, kako će se škole prilagoditi. Puno toga treba napraviti u školama i promijeniti u odnosu na redovitu rutinu. Škole trebaju neko vrijeme da se prilagode na to i to vrijeme im ipak treba dati".

Rekla je da ne zna zašto je Grad Zagreb odlučio drugačije.

"Teško mi je to komentirati. Mi smo za nacionalnu razinu propisali preporuke, dok se ne utvrdi što će se događati kad su tolika djeca krenula u škole", objasnila je.

Kaže da je prema podacima istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika koji HZJZ provodi od 2002., posljednji put, 2018., tjelesna aktivnost kod hrvatskih učenika bila u gornjoj trećini u odnosu na druge zemlje uključene u istraživanje. U istraživanje je uključeno 45 zemalja.

"Ne možemo reći da je tjelesna aktivnost tako loša, dapače, jako dobro kotiramo, no to nije dovoljno. U dobi od 11 do 15 godina treba biti aktivan barem jedan sat dnevno, svaki radni dan", objasnila je i priznala da je ipak problem što je svako treće dijete pretilo.

U izolaciji 2112 djece, pozitivno njih 272

"Taj kriterij zadovoljava u dobi 15 godina 21 posto mladića i 13 posto djevojčica. Znači, ne možemo s tim biti zadovoljni, ali situacija je loša i drugdje", dodala je.

Kaže da je teško pomiriti epidemiološku situaciju sa potrebom za tjelesnom aktivnošću djece.

"Zato mi još od travnja intenzivno radimo i za tjelesne aktivnosti za škole. Ovo je samo nadogradnja i nastavak tih aktivnosti. Sada više znamo o virusu, znamo što se treba izbjegavati, koje situacije su rizične i sada moramo razriješiti ovu situaciju sa sportom u školskim dvoranama", kaže.

Za kraj je iznijela podatke o epidemiji među učenicima i nastavnicima.

"Prema podacima od jutros, 2112 djece u samoizolaciiji, a 272 je pozitivno. Mislim da je 147 nastavnika u samoizolaciji, dok ih je 40 pozitivno. To je bilo ujutro, ali to se stalno mijenja. To su relativno mali brojevi u odnosu na ukupnu kohortu učenika i nastavnika koje imamo u školama. Kad se ovako samo gleda može djelovati kao puno, ali u odnosu na čitave generacije učenika koje pohađaju škole, to nije puno.", zaključila je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr