Ekipa Informera posjetila je najveći trgovački centar u Europskoj uniji. Nisu morali potegnuti za Njemačku, Španjolsku pa čak ni susjednu Italiju.

U okolici Zagreba na čak 226 tisuća četvornih metara bruto površine nalazi se meka za ljubitelje kupnje. No, na nesreću ženskog djela redakcije Informera, a vjerojatno i populacije, ovo nije prilog o tome gdje se što nudi i kakva su sniženja već kako se modna industrija nosi s korona izazovima.

"U neprehrambenoj trgovini se dogodio shift sa skupljih brendova i brendova koji su bili orijentirani na odjeću za izlaske, na odjeću za uredsko poslovanje na jeftinije brendove zbog toga jer svi imaju trenutno očekivanje dolaska recesije i smanjenja kupovne moći do toga da u segmentu office wear-a i robe koja se kupovala za izlaske se polako događa nekakav switch prema casual odjeći i comfy wear odjeći. Tako da se tu se događa jedan veliki shift koji je rezultirao na regionalnoj, ali još gore i na globalnoj razini stvaranjem velikih zaliha u skladištima", kazao je Denis Čupić, upravitelj trgovačkog centra.

Stiglo im 30 posto narudžbi manje nego prošle godine

Procjenjuje se da je u svijetu čak 150 milijardi eura vrijednost neprodane odjeće što je dvostruko više od normalne razine. Narudžbe stižu obično tri mjeseca unaprijed, dakle, za novu sezonu, a proizvođači s Dalekog istoka ove su godine zaprimili čak 30 posto manje narudžbi nego prošle.

"U Hrvatskoj velikih zaliha u skladištima u segmentu skupljih brendova nema, jer Hrvatska nije imala toliko veliku zastupljenost skupljih brendova ono što se dogodilo su veliki stokovi koji trenutno u skladištima stoje u brendovima srednjeg kupovnog segmenta i tu je možda najveći rizik jer se radi o trgovinama koji su većinom franšizeri ili distributeri pa su oni u nekakvom originalnom hrvatskom vlasništvu i vlasnici tih tvrtki imaju jedan problem, a to je dostupnost kapitala", rekao je Čupić.

Izlaz traže u kreativi

Stoga izlaz traže u bankarskome kapitalu, ali i kreativi. Naš dizajner poznat po strip printu, šarenim bojama i zanimljivim kreacijama prošlu se godinu istaknuo čim drugim nego higijenskim maskama za lice.

"Ja sam zapravo napravio nekakvu pop art maskicu čisto za sebe iz fore da se pofotkam za Instagram, nije to bila nikakva druga namjera. Međutim, krenuli su upiti – jedan, drugi, treći, interes medija tako da smo na početku pandemije stvarno najviše radili te maskice, svakakvih varijanti, oblika. Ne mogu reći da nas je to spasilo u smislu financija. Jednim dijelom naravno je, ali ja sam i dalje zadržao primarno žensku odjeću koju dizajniram", otkriva dizajner Zoran Aragović.

Roba koje je trenutno u skladištima do svojih će kupca pokušati doći preko sniženja, no za određene artikle interesa jednostavno nema. Eleganciju je zamijenila udobnost pa su tako haljine za svečanosti i odjela puno manje zanimljivi, popularni pa i potrebni od trenirki i spavaćica.

"Imam osjećaj da ove godine je to malo zapravo stagniralo za razliku od prošle godine. Čak mislim da tu nije stvar financija jer znam da moje klijentice, s kojima sam redovito u kontaktu otvoreno mi kažu radim od doma, ne trošim na ništa pretjerano i mogu si nešto priuštiti, ali nemam volje za nešto jer zapravo nemam gdje to odjenuti", dodaje Aragović.

Slijedi rjeđe mijenjanje kolekcija

Sve će to dovesti do rjeđeg mijenjanja kolekcija. Više nećemo svaka dva tjedna u izlozima viđati novu robu pa će se tzv. brza moda usporiti. Kauzalno će to definitivno pogodovati kružnom gospodarstvu koje se sve više zaziva s obzirom na podatak da građani u Europi godišnje troše gotovo 26, a bace 11 kilograma tekstila.

Naposljetku, iako djeluje kao modno - pitanje je li kolekcija 2021. zapravo kolekcija 2020. pitanje je iz segmenta gospodarstva.

"Ja bih se usudio reći da kolekcija 2021. je već proizvedena. U jednom mainstreamu modne industrije ta je kolekcija proizvedena na prošlo proljeće jer krojevi i narudžbe su predate još davno 2019. godine", smatra Denis Čupić, upravitelj trgovačkog centra.

Postkorona razdoblje donijelo je tzv. trend osvetničke kupnje. Trenutno samo u Kini, svi oni koji su se mjesecima suzdržavali i nisu uživali u kupovini odlučili su se nagraditi i potrošiti više. Mnogi bi rado uvezli taj trend.