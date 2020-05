Tek što je premijer objavio datume popuštanja mjera, frizerskim salonima odmah su popunjeni termini za ovaj mjesec. Otkrivamo kako će od danas izgledati odlazak frizeru.

Ovo su mnogi čekali, a napokon i dočekali. No sada će se frizeru po nešto drugačijim pravilima. Za početak, naručit ćete se telefonski što su mnogi već i napravili i doći u točno zakazano vrijeme.

Kod nekih frizera dobit ćete i formular koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora kao dodatnu mjeru za zaštitu.

U formularu ćete potvrditi da nemate simptome, temperaturu, niste bili u samoizolaciji, izvan RH posljednjih 14 dana i ostavit ćete kontak telefon. Na formularu je navedeno vrijeme dolaska i odlaska. No to je dodatna mjera koju frizeri mogu i ne moraju koristiti. Ono što ćete svakako morati učiniti je ostaviti broj telefona. Prije ulaska morate staviti masku. I nemojte se iznenaditi kad uđete, iako izgleda kao doktor- nije, to je vaš frizer.

Kako će to izgledati u praksi?

Mirjana Brtna, vlasnica frizerskog salona objasnila je što će sve morati imati obučeno kada primi prve klijente i kako će sve izgledati u praksi.

"Na sebi ću imati vizir i rukavice, klijent mora dezinficirati ruke, frizerka dezinficira stolicu, pripremimo klijenta, ošišamo i nakon toga sve što smo koristili na klijentu bacimo.

Škare, četke i slično, operemo i dezinficiramo. No, moram reći da su termini maksimalno dva sata i ne možemo ženama dakle raditi sve, već ono što se može napraviti unutar dva sata. Iako su žene zvale i bile željne svega. No, to ne možemo, na žalost, već samo šišanje, frizura, eventualno površinski pramenovi", kazala je.

Uložila dodatnih 1500 kuna

Da bi ispunila sve uvjete kako bi mogla otvoriti salon, Mirjana je morala uložiti dodatnih 1500 kuna. Kaže da neće morati otpuštati ako ovo potraje još mjesec dana, no za dalje nije sigurna.

Napomenula je kako su joj termini popunjeni do 26. svibnja.

"Svega ima, posebno kod muškaraca, malo ćemo se nasmijati, ali rješit ćemo to", odgovorila je Mirjana na pitanje je li ju strah kakvi će je klijenti sutra dočekati.

Mnogi će reći da je lakše ući u banku, nego u frizerski salon. Ima istine i u tome, no valja se držati mjera i paziti, tako da se čuva zdravlje, da i ovi ljudi mogu zaraditi za plaću, a vidjeli smo koliko znači imati mogućnost redovito se podšišati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr