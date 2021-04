Ljudima se i dalje ne sviđa što su trgovački lanci u Primorsko-goranskoj županiji povukli neobične poteze kako bi poštovali odluke tamošnjeg Stožera civilne zaštite o strožim mjerama. Police s odjećom prekrivene su zaštitnom folijom i ne mogu u prodaju, za razliku od prehrambenih proizvoda.

Čitateljica iz Rijeke poslala nam je fotografije iz trgovine u tom gradu koji je, da bi se pridržavao mjera Stožera civilne zaštite, prekrio sve police s odjećom i obućom te ih ne prodaje.

''Ovo je predobro. Možeš kupiti hranu, ali ne možeš cipele i donje rublje jer tamo vladaju virusi'', komentirala nam je.

Na isti nam se problem požalio još jedan čitatelj koji je fotografirao police drugog trgovačkog lanca, također u Rijeci.

Riječani začuđeni apsurdnim prizorima u trgovačkim centrima: Hranu prodaju, ali dio s odjećom je "zatvoren"

On nam je kazao da većina trgovina police na kojima stoji odjeća i obuća prekriva zaštitnom folijom i stavlja upozorenje da se ti proizvodi ne mogu prodavati. ''A u onima koje to i nemaju blagajnice vam kažu da vam ne mogu to prodati'', kazao nam je ljutiti Riječanin.

Iz stožera Primorsko-goranske županije, u kojoj nakon strogih mjera pada broj zaraženih, objasnili su da su prodaju odjeće i neprehrambenih proizvoda u trgovinama ograničili jer se na takvim mjestima ljudi dulje zadržavaju.

U ovoj su županiji mjere na snazi do 26. travnja. Osim trgovina odjećom i obućom, zatvorena su i kina, kazališta, igraonice, kasina i kladionice. Prehrambenim trgovinama ograničen je rad do 19 sati, a osim toga su zabranjena i sva javna okupljanja.