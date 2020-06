Iznajmljivači i ugostitelji na Makarskoj rivijeri kažu da je odluka o samoizolaciji za putnike iz BiH „posljednji čavao u lijesu“ turističke sezone. Računali su, kažu, na goste iz BiH, oni dolaze svake godine, a mnogi su sklopili i obiteljska prijateljstva.

S načelnikom Općine Tučepi razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

„Počela su otkazivanja aranžmana, ova odluka o 14-dnevnoj karanteni, je velik udarac. Mi smo tu blizu granice, oni su nam česti gosti. Gubitak će biti svakako uslijed korone, ali ovo je dodatno baš kao čavao u lijes“, kaže načelnik Ivica Čobrnić.

„Ne volim dijeliti loš gost, dobar gost, svaki gost je dobar, kao dugogodišnji turistički djelatnik tu podjelu ne priznajem“, rekao je.

Dodaje kako su svi na rivijeri očekivali gubitke, ali ne gubi nadu.

„Nov je virus, pandemija je zahvatila cijeli svijet. Što će biti do kraja sezone, ali ja se nadam da ćemo ipak ostvariti 30-ak posto lanjske sezone. Nije to ni do novca, neće to biti veliki priliv, ali opet da se da nekakav zamah, da ljudi ovdje osjete da su nešto dobili, da bar pripreme sljedeću sezonu kako treba“, zaključuje Čobrnić.

Rekao je i kako je dobio informaciju da je otkazan kongres liječnika iz inozemstva i da je navodno sve propalo zbog događanja u Zadru.

„Nisam siguran koji je točan razlog otkazivanja, ali trebalo je biti oko 2000 gostiju“, kaže načelnik.

