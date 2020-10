Jedanaestoro ljudi koji su organizirali veliku debatu Donalda Trumpa i Joea Bidena pozitivno je na koronavirus. Moderator debate otkrio je da je Trump stigao prekasno kako bi ga prije velike debate testirali na COVID-19.

Jedanaestoro osoba iz organizacije predsjedničke debate u utorak navečer u Clevelandu, sada su pozitivni na COVID-19, potvrdile su gradske vlasti.

Clevelandske vlasti su u priopćenju navele da prema prvim informacijama niti jedna oboljela osoba nije zaražena na debati.

Chris Wallace, moderator debate između kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena, otkrio je da je predsjednik s obitelji na debatu stigao prekasno da bi ga stigli testira ti na koronavirus, javlja Daily Mail.

''Stigli su tek u utorak popodne. Dakle, nije bilo dovoljno vremena za testiranje i debatu u 21 sat te večeri'', kazao je Wallace.

Zaraženom predsjedniku Trumpu brz oporavak su na Twitteru poželjela njegova djeca Eric i Ivanka Trump.

''Donald Trump je pravi ratnik. Borit će se istom snagom i odlučnošću kojima se bori za Ameriku svaki dan. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za njegov oporavak. Nikad nisam bio ponosniji na nekoga", napisao je njegov sin.

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.