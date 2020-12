Unatoč prekidu putničkog prometa s Velikom Britanijom, iz Londona je večeras ipak u Hrvatsku stigao jedan od rijetkih zrakoplova ovih dana.

Po oko 120 hrvatskih državljana u Veliku Britaniju otišao je najveći avion u floti Croatia Airlinesa, Airbus 320.

Riječ je o putnicima koji su karte za povratak u Hrvatsku imali za let u ponedjeljak, no zbog otkrića novog soja koronavirusa on je bio otkazan. Svi oni imali su pravo prvenstva na ovom repatrijacijskom letu.

Ministar prometa Oleg Butković kaže kako nisu imali dodatnih upita pa kako stvari stoje nove prilike za povratak Hrvata iz Velike Britanije neće biti najmanje do 31. prosinca do kada zabrana vrijedi.

U Croatia Airlinesu kažu kako su, ako bude potrebe i Vlada to zatraži, spremni organizirati i dodatne letove.

Procedura za sve koji stižu večeras ovdje ista je kao i za ostale inozemne putnike - svi moraju imati negativan PCR test, a onaj tko ga nema mora u samoizolaciju.