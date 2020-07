Mnogi su se iznajmljivači prije nekoliko tjedana pomirili i s 30 posto prošlogodišnjeg prometa. Sada su brojke znatno bolje. No sada je pitanje je li nam došlo više turista ili iznajmljivači više ne žele varati državu, pa se u strahu od korone prijavljuje i ono što se godinama i desetljećima nije.

Na mnogim je jadranskim plažama tek šačica gostiju, a statistika kaže da je gostiju samo upola manje nego prošle godine kada je na plažama bio čovjek na čovjeku, osim ako ove godine nije postao nevidljiv velik broj gostiju nedostaje ili pak mnogi svoje goste lani nisu uopće prijavili, sumnjaju u Udruzi putničkih agencija.

''Prošle godine smo mi upozoravali da je sigurno oko 30 posto neprijavljenih gostiju u Hrvatskoj i to je sada vidljivo jer, unatoč podacima od 50 posto boravka gostiju, u Hrvatskoj se ta gužva se vidi, što znači da nam jedan određen broj fali'', kaže predsjednik Udruge putničkih agencija Tomislav Fain.

Svi se moraju prijaviti u aplikaciju

Vojsku neprijavljenih turista od prošle godine razotkrila je koronakriza, točnije aplikacija entercroatia na koju se ove godine morao prijaviti svaki strani turist koji je došao na odmor u Hrvatsku.

''Radi se o tome da su određeni strani turisti koji dolaze u hrvatsku, a mahom su se vlasnici nekretnina intenzivnije prijavljivali ove godine da mogu pokazati i dokazati kad se vraćaju u svoje zemlje gdje su u hrvatskoj boravili'', ističe direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

Neprijavljivanje je rizik

I iznajmljivačima je bilo puno riskantnije ne prijaviti goste, znajući da su se gosti putem aplikacije sami prijavili da dolaze u Hrvatsku.

''Kada se prijavio MUP točno zna gdje se nalazi koji gost, a sada se mogu usporediti podaci iz e-visitora i entercroatia i vidjeti točno gdje borave, tako da, ako iznajmljivač ne prijavi svog gosta, lako je to uočiti'', ističe Tomislav Fain.

Tako je pandemija za ministra financija zapravo odradila posao porezne inspekcije.

''Povjerenje koje smo dali nedvosmisleno je prema hrvatskom gospodarstvu i u najmanju ruku očekujemo i pozitivnu reakciju od strane gospodarstva prema državi i poreznim obveznicima'', poručuje ministar financija Zdravko Marić.

''Zašto ne plaćaju taj porez?''

S druge strane, porezni obveznik Jelena Koržinek plaća svaku kunu poreza i obveza za svoj zagrebački bed and breakfast, kao i za apartman koji iznajmljuje u Novom Vinodolskom.

''Ne znam zašto ne plaćaju taj porez, zašto ne prijave. Za jedan aprtaman je to 1600 kuna godišnje i jedan takav iznajmljivač ne plati jer ne želi platit. A ovisno o lokaciji može se zaraditi i do 70.000 kuna'', kaže Jelena. Dodaje da sve radi prema zakonu jer smatra da je to jedini pravi način, ali priznaje da se osjeća kao budala kraj onih kojima za poštenje treba pandemija.

