U KBC Split trenutno nema zaraženih koronavirusom, no i to bi se moglo promiijeniti do kraja dana.

U Klinički bolnički centar Split trebao bi stići hrvatski državljanin kojemu je u Nigeriji dijagnosticiran koronavirus, potvrdio je prof. dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju splitskog KBC-a.

Ivić je za Tportal kazao da tamo trenutno nema pacijenata zaraženih koronavirusom, no i da će se to promijeniti do kraja dana.

"U poslijepodnevnim satima očekujemo jednog našeg državljanina koji se razbolio u Nigeriji. Bit će kod nas u izolaciji", kazao je dr. Ivić, dodajući da oboljeli hrvatski državljanin dolazi medicinskim zrakoplovom iz Nigerije.

Iz splitskog NZJZ-a potvrđuju da pacijent iz Nigerije stiže medicinskim letom, što znači da je zrakoplov unajmljen i da je u pratnji bolesnika medicinsko osoblje.

Iz Zračne luke Split do bolnice na Križinama prevest će ga vozilo Hitne pomoći.