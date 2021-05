Predstavnik Nacionalne udruge ugostitelja razgovarao je s reporterom Andrijom Jarkom o novim mjerama koje će stupiti na snagu.

Restorani mogu primati goste u zatvorenom dijelu, kafići ne mogu. ''Mi smo stalno apelirali da se ne ponovi nepravda - primjerice za coffee to go. Smatramo da je uz bolju epidemiološku sliku dovoljno da se puste zatvoreni prostori kafića i restorana s razmakom između stolova, maskama, dezinfekcijom stolova, a ne da opet bude nepravedna odluka. Nadam se da će u idućim danima Stožer to ipak ispraviti", istaknuo je Zdravko Karna, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja za Dnevnik Nove TV.

Kafići, kako kaže Karna, čine 70 posto ugostiteljskih objekata. Radno vrijeme po novom je do 23 sata. ''Ako gledamo druge mediteranske zemlje, konkurentske, oni su već otvorili zatvorene i otvorene prostore bez ograničenja o radnom vremenu. Nakon 15 mjeseci gubitaka, moramo početi razmišljati o gospodarskom oporavku i vratiti poslovanje'', rekao je Karna i dodao da je radno vrijeme do ponoći već trebalo biti uvedeno, a uskoro i da se makne ograničenje o radnom vremenu.

S popuštanjem mjera vjerojatno će se smanjivati i poticaji za ugostitelje. ''Nama su iz Vlade cijelo vrijeme dali garanciju da se mjere neće ukidati dok god traju ograničenja u našem poslovanju. Svjesni smo da će i dalje s krizom nastaviti, nećemo se brzo vratiti na staro. Bilo bi suludo da se ukinu mjere. Pad je prošle godine bio 40 posto u odnosu na 2019. Pomoć je potrebna dok se ne vratimo na staro'', apelira Karna.

Poduzetnici pokrenuli peticiju: ''Nije vam palo na pamet da se pokrijete ušima od sramote, rastjerate uhljebe i konačno počnete raditi?''

Hrvatska bi trebala biti među prvim zemljama koja će primiti turiste: "Ovo ljeto je ključno, jako bitno"

Istaknuo je kako sezona ne utječe za cijelu Hrvatsku jednako. ''Moramo znati da cijela Hrvatska nije sezona i turizam. Primjerice kolegama u Slavoniji, Zagrebu, Istri sezona ne znači puno. Moramo gledati širu situaciju'', istaknuo je Karna.

Prije pandemije su imali, pojašnjava Karna, 60.000 zaposlenih, kada je nedostajalo 15.000 ljudi koji su teško nalazili. ''Sada smo na 45.000 zaposlenih. Dosta ljudi je otišlo u druge sektore, s obzirom da nemaju nikakva prava u bankama, nemaju pravo na minus. Sada smo sigurno na 30.000 manjka do kojih ne možemo doći'', kazao je Karna.

Imaju veliku potrebu za sezonskim radnicima, ali, ističe Karna, nemaju ljude na birou na koje mogu računati.

Na pitanje kada se očekuje normala, Karna prognozira - to bi se moglo ostvariti iduće godine. ''Ključno je da država spusti PDV na 13 posto. To bi bio zamah prema oporavku. Smatramo da je to ključno i čudi me da ta odluka još nije donesena'', rekao je potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Plenković: Vlada će nastaviti pomagati i nakon popuštanja mjera

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da će vlada nastaviti pomagati onim sektorima koji će ograničeno poslovati i nakon popuštanja mjera zbog jenjavanja pandemije koronavirusa.

“Onima čije aktivnosti budu i dalje ograničene mi ćemo u skladu s našom konzistentnom politikom omogućiti mjere potpore”, rekao je Plenković u Bruxellesu gdje sudjeluje na samitu čelnika EU-a.

Podsjetio je da je vlada za očuvanje radnih mjesta dosad izdvojila 10,5 milijardi eura. “Tako smo spasili 680 tisuća radnih mjesta i 120 tisuća poslodavaca, a da ne spominjem ostale oproste, otpise, kreditiranje likvidnosti i istodobno je funkcionirao zdravstveni sustav, ljudi su primali plaće i mirovine”, rekao je.

Premijer je još jednom pozvao sve građane da se cijepe, jer “nema bolje zaštite od cijepljenja”. Rekao da je da se s puno država bilateralno razgovara kako omogućiti dolazak gostiju u Hrvatsku dok se ne uvedu digitalne potvrde EU-a o cijepljenju, što je predviđeno 1. srpnja.

Plenković je pojasnio da će i prije 1. srpnja turisti moći dolaziti u Hrvatsku po istom konceptu na kojem funkcioniraju i digitalne potvrde. To znači da će trebati potvrdu o cijepljenju ili potvrdu o preboljenju ili negativan test na COVID-19.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr