Više od tri milijuna ljudi diljem svijeta zaraženo je koronavirusom, a preminulo je više od 217.000 ljudi. Dosad je u svijetu ozdravilo više od 928.000 ljudi.

* Zaraženo više od 3 milijuna ljudi

* Više od 928.000 ozdravilo

* Preminulo 217.000 ljudi

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:40 Talijanska vlada ima plan za otvaranje tvornica, trgovina, kafića, restorana pa čak i brijačnica, ali ne i za otvaranje škola do jeseni.

8:30 Crna Gora produžava mjere zaštite od širenja infekcije koronavirusom. Policijski sat od 23 sata navečer do 5 sati ujutro ostaje na snazi do 18. svibnja. Zabranjena su okupljanja i zadržavanja na javnim površinama. Mjera zabrane međugradskog prijevoza ostaje na snazi do 1. lipnja.

8:00 Mops iz Sjeverne Karoline prvi je pas koji je pozitivan na koronavirus u Sjedinjenim Državama. Pas imena Winston bio je dio studije Sveučilišta Duke u kojoj je testirano cijelo kućanstvo.

Virus koji uzrokuje COVID-19 pronađen je kod psa, rekao je liječnik Chris Woods, voditelj istraživanja. Majka, otac i sin iz kućanstva također su pozitivni, a kći, drugi pas i mačka su negativni. Obiteljski gušter nije testiran.

7:45 Mjere socijalne izolacije zbog pandemije koronavirusa mogle bi rezultirati sa sedam milijuna neplaniranih trudnoća, pokazuju u utorak objavljeni podaci Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA).

Prekidi lanaca opskrbe mogli bi učiniti kontraceptivna sredstva nedostupnima za 47 milijuna žena u zemljama u razvoju, priopćila je UN-ova agencija za seksualno i reproduktivno zdravlje.

7:40 Broj preminulih od koronavirusa u SAD-u u utorak je premašio 58.220, što je jednako broju poginulih Amerikanaca tijekom Vijetnamskog rata, a ukupan broj zaraženih koronavirusom u SAD-u prešao je milijun.

Službeno potvrđen broj zaraženih u Sjedinjenim Državama udvostručio se u posljednjih 18 dana i sada predstavlja trećinu svih slučajeva zaraze u svijetu, prema podacima koje je prikupila agencija Reuters. Smatra se da je stvaran broj zaraženih još i mnogo veći jer zdravstveni dužnosnici upozoravaju da su kapaciteti testiranja nedostatni zbog manjka kvalificiranih ljudi i opreme.