Koronavirusom u svijetu je zaraženo više od 1,6 milijuna ljudi. Dosad ih je ozdravilo više od 357.000 tisuća, a broj smrtnih slučajeva prešao je 95.000.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:10 Policijski sat uvodi sjeverni dio Kosovske Mitrovice i Zvečan. Od danas u podne do ponedjeljka u 6 sati ujutro na snazi će biti potpuna zabrana kretanja za građane.

9:00 Danas počinje najduži policijski sat u Srbiji, piše RTS. Od 17 sati, sve do ponedjeljka u 5 sati ujutro na snazi je puna zabrana kretanja. Srbija je do jučer u 15 sati potvrdila 2867 zaraženih osoba i 66 smrtnih slučajeva.

8:52 Velika Britanija je organizirala 12 letova iz Indije kako bi vratila više od 3000 svojih državljana u domovinu, piše BBC. Pretpostavlja se da bi uskoro moglo biti organizirano još letova te da bi broj Britanaca koji će se vratiti mogao narasti do 5000.

8:32 Nova istraživanja pokazuju da je koronavirus počeo kružiti New Yorkom sredinom veljače, tjednima prije nego što je potvrđen prvi slučaj, i da su ga putnici većinom donijeli iz Europe, a ne Azije, objavio je New York Times. Istraživanja su otkrila da se virus počeo širiti ranije nego što se mislilo, a to se moglo otkriti agresivnim testiranjem.

8:11 Republika Srpska potvrdila je novi smrtni slučaj od koronavirusa. 62-godišnja Banjalučanka preminula je na Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, piše RTVBN. Tamo je bila hospitalizirana 31. ožujka, a u priopćenju bolnice se navodi da je bila kronični bolesnik. Broj umrlih kod kojih je potvrđen koronavirus u RS-u je 14, a zaraženih 381.

7:36 U Kini su u četvrtak potvrđena 42 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok su dan ranije imali 63 slučaja, objavilo je kinesko ministarstvo zdravstva. Među 42 nova slučaja zaraze, čak 38 zabilježeno je kod osoba koje su se vratile u Kinu iz inozemstva.

Kinezi su objavili da su potvrdili novih 47 asimptomatskih "tihih prenosilaca" koronavirusa, dok je u izvorištu zaraze, provinciji Hubei, zabilježena smrt jedne osobe, ali nije bilo novozaraženih. Ukupno je u Kini 81.907 oboljelih, a preminulo je 3336 osoba.

7:24 Španjolski parlament u četvrtak navečer odobrio je produženje izvanrednog stanja za dodatnih petnaest dana, do 26. travnja. Ipak, premijer Pedro Sánchez poručio je da će nakon toga morati zatražiti I novo produženje kako bi se suzbilo širenje koronavirusa.