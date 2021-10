U nedjelju je zabilježeno 2293 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 17.841. Među njima je 1091 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 131 pacijent. Preminulo je 28 osoba.

* zaraženo ukupno 445.325 osoba

* preminulo 9038 oboljelih

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:11 U Varaždinskoj županiji jučer je potvrđeno 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što su testirane 193 osobe. Preminule su tri osobe. Prije tjedan dana potvrđeno je 26 novih slučajeva, a preminule su dvije osobe.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju su 84 pacijenta, od kojih je 11 na respiratoru. Oporavilo se 85 osoba i broj aktivnih slučajeva je 761.

Cijepljenje je organizirano u utorak, Opća bolnica Varaždin – dvorana 1 u podrumu Kirurgije (pokraj ORL ambulante) - od 8 do 13 sati – Pfizerom (prva doza 28. rujna), u srijedu od 13 do 18 sati – cjepivima Moderna, Janssen - Johnson & Johnson te Pfizer (prva doza 29. rujna i 30. rujna).



Dom zdravlja Varaždinske županije cijepljenje organizira u Ivancu u subotu u Domu zdravlja Ivanec, Varaždinska 4A - od 8 do 11 sati - prva doza cjepiva Pfizer, Moderna i Janssen - Johnson & Johnson; druga doza Pfizera i Moderne, dodatna treća doza, docjepna booster doza.

7:47 U Sisačko-moslavačkoj županiji imaju 12 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četiri osobe s područja grada Popovače, tri osobe s područja grada Siska, dvije osobe s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s

područja općine Sunja i jednoj osobi s područja grada Kutine.

7:15 Poremećaj na svjetskom tržištu zbog koronakrize osjeti se i u Hrvatskoj. Kasni isporuka informatičke i elektroničke opreme te automobila. Poskupio je građevinski materijal i hrana, a brodski prijevoz sve je skuplji i teret često kasni zbog strogih epidemioloških mjera u lukama Dalekog Istoka. >Opširnije