Društvenim mrežama širi se snimka testa naranče na koronavirus. Eksperiment je proveo muškarac iz Dalmatinske zagore. Naranči je stigao pozitivan rezultat. U svijetu se već pisalo o otome, stručnjaci su pojasnili zašto se pojave dvije crtice

Objasnio je kako je "slijedio proceduru": Tester je namočio u narančin sok, ubacio ga u tekućinu za testiranje, promućkao i nakapao u tester. Nakon 15 minuta pojavile su se dvije crtice.

Nije to prvi put da se netko sjetio takvog testa, na internetu već kruže slične snimke. Muškarac iz Hrvatske je htio samo vidjeti hoće li i on dobiti pozitivan rezultat. Za naranču da, probao je i limun, no rezultat je bio drugačiji.

"Moram reći da je BAT bio negativan na limun. Isto tako, nakon nekoliko dana otišao sam u drugi dućan i kupio nove naranče, kako bih ponovno napravio test na naranču. I taj test je bio negativan", ispričao je za Slobodnu Dalmaciju koja je stručno mišljenje o pokusu zatražila od imunologa Zlatka Trobonjače.

"Ma to je nemoguće. Možda postoji neka kemijska reakcija koja se dogodila, jer test zasigurno nije predviđen za naranču. Možda je to način antivaksera i onih koji u svemu vide zavjeru da se BAT testovima izruguju na ovaj način. Takvih priča koje nemaju veze sa stvarnošću u ovom vremenu pandemije sam se jako puno naslušao", rekao je Trobonjača.

Diana Nonković, šefica epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije misli slično. Napominje kako su testovi namijenjeni ljudima, ne voću.

"Kao što su testovi za trudnoću predviđeni za žene, a ne za nešto drugo. Osoba koja je 'testirala' naranču kemijski je djelovala na taj test i to je razlog zašto je on pokazao 'pozitivan' rezultat" pojasnila je.

O narančama pozitivnim na kućnom testu već je pisao i Faktograf koji je prenio pojašnjena svjetskih stručnjaka. Test je, pišu, samo naoko pozitivan, a zapravo je pokvaren jer nije predviđen da se u njega ukapaju tekućine različite kiselosti.

"Kiselost sokova, bezalkoholnih pića ili kave remeti delikatna antitijela u testnim uređajima i tako kvari rezultate", objasnio je za Reuters Mark Lorch, pročelnik odjela za kemiju, biokemiju i kemijsko inženjerstvo Sveučilišta Hull.