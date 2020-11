Iz Stožera Istarske županije ističu kako će dugotrajno dnevno povećani broj novozaraženih rezultirati povećanim brojem osoba kojima će trebati bolničko liječenje, a to će dovesti do znatnog opterećenja bolničkog sustava.

Iz Stožera civilne zaštite Istarske županije upozorili su kako je posljednjih dana na njihovu području zabilježen povećan broj novozaraženih osoba te da se pokazalo da su se osobe najviše zarazile na obiteljskim okupljanjima u užoj i široj obitelji te kontaktima u poslovnim prostorima zbog nepridržavanja osnovnih preventivnih epidemioloških mjera.

Napominju u kako su trenutačno hospitalizirane 23 osobe u Općoj bolnici Pula i dvije u Primarnom respiratornom centru Rijeka.

"Evidentan je porast broja srednje teško do teže oboljelih osoba, koje su čak i mlađe životne dobi u odnosu na prvi val epidemije tijekom proljeća. U kliničkoj slici dominiraju ozbiljne smetnje dišnog sustava. Najteže kliničke slike imaju pacijenti koji istovremeno boluju i od drugih kroničnih bolesti. Dugotrajno dnevno povećani broj novozaraženih rezultirat će povećanim brojem osoba kojima će trebati bolničko liječenje, a to će dovesti do znatnog opterećenja bolničkog sustava i mogućnosti pružanja svih usluga zdravstvene zaštite", ističu u priopćenju.

Napominju i kako je, u vezi s povećanim brojem novozaraženih koji su kontakte ostvarili radom i boravkom na poslu, poslodavac dužan osigurati primjenu svih epidemioloških mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.