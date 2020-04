Renato Levis živi u New Yorku gdje gradi karijeru modela. New York se iz neslužbenog glavnog grada svijeta, pretvorio u centar pandemije, a Renato nam je ispričao kakvo je tamo trenutno stanje.

"Korona se ovdje prebrzo širi, a najavljuju da bi svoj maksimum mogla doseći u periodu kroz tjedan do 30 dana. No, vlakovi i dalje voze, metro je konstantno u funkciji. Ljudi nisu u karanteni, već im je samo preporučeno da ostanu kod kuće.

Tako da velik broj ljudi još uvijek slobodno šeće ulicama kao da ih nije briga, ne drže se uputa socijalne distance, niti stavljaju zaštitne maske, kojih, u biti, ovdje nema ni za kupiti, odnosno vrlo ih je teško pronaći", rekao nam je Renato koji je svoje maske nabavio još u veljači preko jednog online shopa, a potom od prijatelja koji obavlja stručnu praksu u jednoj bolnici u New Jerseyu.

"Sve u svemu, dosta ljudi ne ostaje doma jer to za sada nije ''obvezno''. I to je velik problem ovog grada. New York je, doduše, dinamičan i užurban grad gdje si uvijek u pokretu pa je valjda i razumljivo da će njegovim stanovnicima biti i teže naviknuti se na izolaciju", napominje.

"Što se obrazovanja tiče, škole i sveučilišta su se na vrijeme zatvorila, a većina je njih predavanja nastavila održavati online. Ja ovdje pohadjam studij suvremenog plesa i baleta na Peridance Capezio Center tako da zbog samog koncepta plesne škole nisam u mogućnosti pohađati online nastavu, već čekati da se situacija smiri i da škola ponovno otvori svoja vrata.

"Nije lako biti cijeli dan zatvoren"

U sklopu studija, u svibnju sam trebao imati nastupe koji bi obuhvaćali veći dio studentskih bodova te utjecali na završne ocjene, ali, s obzirom na trenutnu pandemiju, ne znam kako će to biti izvedivo. Semestar završava u rujnu pa ćemo vidjeti što će do tada biti i kako će se situacija razvijati", prepričava.

Napominje kako mu je izolacija zapravo dobro došla da se napokon odmori od buke, ljudi, napornih treninga i da si priušti više od šest sati sna. Priznaje kako ipak nije lako biti zatvoren u stanu po cijele dane tako da predvečer obično izađe van u kvart na trčanje.

"Upravo tad i svjedočim nepoštivanju uputa o koronavirusu. Neshvatljivo mi je vidjeti da još i danas, unatoč ovim suludim brojkama zaraženih u New Yorku, neki i dalje bezbrižno šeću u grupama, sjede ispred zgrada ili u parkovima.

Ja izbjegavam i supermarkete te se namirnicama opskrbljujem virtualnim putem.

Brojne trgovine hranom vrše dostavu u domove, obično u roku od par sati nakon narudžbe. No, posljednjih dana primjećujem da se i dostava suočava s problemima uzrokovanim koronavirusom.

Sve je manje dostavljača, a sve više narudžbi što dovodi do znatnog kašnjenja dostava. Ukoliko živiš u području grada koje broji velik broj oboljelih moguće je da namirnice nećeš niti moći naručiti jer neki dostavljači izbjegavaju ta područja", ističe.

Bolnice bez dovoljno opreme

Najveći problem vidi u tome što bolnice u New Yorku nemaju dovoljno opreme za doktore, kao niti za medicinsko osoblje, koji, kako kaže, svakodnevno riskiraju vlastiti život da bi pokušali spasiti tudji.

"Osim toga, za pacijente se nema dovoljno lijekova, a još manje respiratora. Valja naglasiti da nestašica lijekova protiv bolova dovodi do toga da pacijenti, kada ih se intubira, osim što imaju bolove izazvane koronavirusom trpe i druge bolove. Dakle, liječnici praktički odlučuju o sudbinama pacijenata - tko će živjeti, a tko ne", kaže Renato.

U razgovorima s prijateljima i poznanicima saznao je da je osobama koje su pozitivne na virus, a nemaju većih problema s disanjem, rečeno da ostanu kod kuće.

"Dakle, bolnice ih neće primiti, a vjerojatno niti ne mogu zbog mogućeg nedostatka kapaciteta, sve dok se ne pojave respiratorni problemi. To bi, smatram, mogao biti i jedan od glavnim razloga umiranja od ovog virusa u New Yorku jer kada pacijenti i dodju do bolnice, nažalost, bude prekasno", ističe.

"Važno je spomenuti da ovdje liječnici odbijaju testirati ukoliko nemaš tri osnovna’ simptoma koronavirusa, i to u trenutku kada se javiš u ambulantu, a ti bi bili visoka temperatura, kašalj i otežano disanje. Poznato je da je bilo mnogo slučajeva gdje su ljudi bili pozitivni na spomenuti virus, a nisu imali sve te simptome ili su čak imali neke druge simptome", otkriva.

Viroza ili koronavirus?

Kaže da je bio upravo u takvoj situaciji prije tri tjedna.

"Naime, na hitnu sam se javio zbog visoke temperature i glavobolje, te sam tog dana dvaput izgubio svijest. Kako je koronavirus u New York u to vrijeme tek ''stigao'' prvo što su me pitali na recepciji bilo je jesam li nedavno putovao u Kinu ili Italiju (zemlje koje su tada brojale najviše zaraženih), a zatim sam dobio obrazac na kojemu su bili navedeni gore spomenuti simptomi virusa.

Kada sam došao do liječnika bilo mi je rečeno da me ne smije testirati na koronavirus jer nemam ta tri simptoma.

Dijagnosticirao mi je ''nespecificiranu virusnu infekciju'', prepisao metilprednizolon (Medrol), dakle steroid kojim se uglavnom liječe reumatske bolesti i alergije te dvotjednu izolaciju. Naposljetku mi je rekao da je moguće da se ipak radi o koronavirusu, ali da me, nažalost, zbog propisa ne može na isti testirati.

Još uvijek živim u nedoumici je li se radilo o običnoj virozi ili koronavirusu, no nakon tjedan dana svi simptomi su bili nestali. Nadam se da ćemo se svi što prije izvući iz ovog pakla", rekao nam je Renato.