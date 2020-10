Predstavnici u Zastupničkom domu Parlamenta već mjesecima zbog koronavirusa sjednice održavaju u jednom sarajevskom hotelu kako bi mogli držati preporučeni razmak. No inspekcija je stigla jer su u srijedu navačer u sarajevskom Kriznom stožeru naredili stroge kontrole provedbe protuepidemijskih mjera.

Županijski inspektori natjerali su u četvrtak zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku završe sjednicu koja se održavala u Sarajevu inzistirajući na obvezi poštivanja odluke po kojoj je u glavnom gradu dopušteno okupljanje najviše 30 osoba u zatvorenim prostorima.

Kako bi osigurali fizički razmak tijekom sjednica, zastupnici Zastupničkog doma sjednice već mjesecima održavaju izvan sjedišta parlamenta odnosno u kongresnoj dvorani jednog sarajevskog hotela.

To do sada nije bio problem iako Zastupnički dom čini 78 zastupnika a na sjednicu u četvrtak došlo ih je svega 56, no inspekcijska služba reagirala je čim je za to doznala jer je krizni stožer Sarajevske županije naložio striktne kontrole provedbe mjera donesenih u srijedu navečer.

Uz obvezu nošenja maski i na otvorenom prostoru u Sarajevu je uvedena mjera kojom je u zatvorenim prostorima zabranjen istodobni boravak više od 30 osoba. Kako je pojašnjeno, cilj tih mjera je spriječiti daljnje širenje zaraze koronavirusom.

"Rekli su nam da se ne bi trebalo okupljati više od 30 osoba iako mi imamo mišljenje Federalnog zavoda za javno zdravstvo... da možemo održati sjednicu. Rečeno nam je da bi bilo poželjno da prekinemo sjednicu", kazao je zastupnicima tajnik Zastupničkog doma Ivan Milićević.

Nakon toga uslijedila je stanka, a potom je sjednica "brzinski" dovršena za dvadesetak minuta.

U decentraliziranom sustavu kakav je u BiH entitetima i županijama u Federaciji ostavljena je potpuna autonomija u donošenju mjera za suzbijanje epidemije kroonavirusa pa je tako obveza nošenja zaštitnih maski i na otvorenom prostoru zasad na snazi samo na području Sarajeva, ali ne i u drugim dijelovima zemlje.

Zastupnicima u Zastupničkom domu parlamenta Federacije sada je preostalo samo održavati sjednice na otvorenome jer je u Sarajevu dopušteno da se tako okupi do 80 osoba ili pak da zasjedaju izvan glavnog grada.