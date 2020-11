Imunost osobe koja je preboljela COVID-19 vjerojatno traje najmanje 90 dana, no smatra se da on duže traje kod onih koji su imali jače simptome. Ipak, stručnjaci zaključuju da se još uvijek zapravo ne zna koliko antitijela štite.

U Hrvatskoj je od početka epidemije do danas koronavirusom zaraženo gotovo 85 tisuća ljudi, od kojih se više od 66 tisuća dosad oporavilo od bolesti COVID-19. No to ne znači da su svi oni još uvijek imuni na taj virus.

Imunima se zasad smatraju samo osobe koje su ovu bolest preboljele u posljednja tri mjeseca, no čini se da i među njima ima razlike. A to ovisi o - jačini simptoma.

Naime, osoba koja je bila dokazano zaražena koronavirusom, odnosno koja je imala pozitivan PCR test, prema aktualnim propisanim mjerama u Hrvatskoj ne mora u samoizolaciju narednih 90 dana ukoliko dođe u bliski kontakt sa zaraženom osobom u tom razdoblju jer se smatra da je stečena imunost najmanje tih 90 dana.

No, ostala pitanja još nisu do kraja odgovorena i predmet su znanstvenih istraživanja.

"Primjerice, ne možemo znati u kojoj proporciji imunost ostaje nakon godinu dana kada ovaj virus još nije prisutan u ljudskoj vrsti toliki period. Sada smatramo da će osobe koje su bile asimptomatski prokužene imati nešto kraću zaštitu od onih koji su imali simptome jer se u simptomatskih razvija jača imunološka reakcija te će memorijske imunološke stanice duže biti sposobne producirati adekvatni imunološki odgovor na ponovni kontakt sa SARS-CoV-2", kažu nam Branko Kolarić i Tatjana Petričević Vidović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Dakle, smatra se da svi koji su preboljeli COVID-19 imaju imunitet najmanje tri mjeseca, a osobe s jačim simptomima vjerojatno i dulje

Napominju da su se, unatoč preboljenju bolesti, te osobe dužne pridržavati mjera fizičke distance, higijene i nošenja maski jer, iako se neće zaraziti zbog imunološke zaštite, potencijalno mogu virus prenijeti s jedne zaražene osobe na drugu nezaraženu.

WHO objavio da je u subotu srušen rekord zaraženih: "Dug put još treba prijeći" da se pobijedi koronavirus

Njemačka neće tako brzo smanjiti mjere: "Najmanje sljedećih četiri do pet mjeseci morat ćemo živjeti s izrazitim mjerama opreza i ograničenjima"

Sličnog su mišljenja i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u kojem kažu da je najvjerojatnije da osobe s blažim simptomima imaju kraće trajanje zaštite, međutim, nema definitivnog dokaza za to.

"Točno je da se za sada smatra da osoba koja je preboljela slijedeća tri mjeseca zaštićena, ali ako unutar tog vremena razvije simptome svejedno se mora testirati jer se ne može isključiti mogućnost ponovne bolesti unutar tri mjeseca.

Antigenskih sojeva SARS-CoV-2 nema, tj. za sada su svi antigenski jedinstveni, osim možda nove mutacije iz Danske vezane uz farme nerčeva. Ali o tome se još prikupljaju podaci", poručuju iz HZJZ-a te zaključuju da se zapravo ne zna koliko protutijela štite.