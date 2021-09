Brojevi zaraženih koronavirusom rastu, a interes za cijepljenje ne samo da stagnira, nego i opada. Uskoro bi trebalo krenuti i docijepljivanje trećom dozom, a što kaže struka, objasnio je imunolog Zlatko Trobonjača.

U Hrvatskoj još nije cijepljena niti polovica odraslog stanovništva, a uskoro se kani krenuti i s trećom dozom. Što kaže struka: je li učinkovitije krenuti s trećom dozom ili ustrajati na procjepljivanju prvom, objasnio je imunolog Zlatko Trobonjača u razgovoru u Rijeci za Vijesti Nove TV s reporterkom Katarinom Jusić.



Početkom listopada počinje docjepljivanje trećom dozom, ali samo za ljude koji su primili ovo cjepivo: Doznajemo koliko će vrijediti COVID potvrda



''Razgovori o trećoj dozi počeli su kada je u nekim zemljama koje imaju vrlo visok postotak procijepljenosti stanovništva primijećeno da se epidemija reaktivirala. Razlog je pojava delta soja, koji je s jedne strane, visoko zarazan soj, odnosno, strahovito se replicira u organizmu inficiranoga, a s druge strane, donekle je imunoevazivan, oko možda 20 posto, i s treće strane, vidjelo se da ljudi koji su cijepljeni prije šest mjeseci ili ranije Pfizerom ili Modernom, nekim mRNA cjepivima, gube antitijela koja na koncu remete balans između samog virusa u tijelu inficiranoga i koncentracije antitijela zbog čega se može inficirati'', objasnio je Trobonjača.

Što se tiče docijepljivanja trećom dozom u Hrvatskoj, odgovarajući na pitanje je li to pametno, istaknuo je da je upitno treba li je primjenjivati ''s obzirom na činjenicu da imamo relativno mali postotak procijepljenog stanovništva s dvije doze''.

''Naravno, držim da bi se trebali cijepiti oni koji su kronično bolesni, oni koji su imunosuprimirani, koji boluju od nekih metaboličkih, kardiovaskularnih bolesti, težih bolesti, malignih bolesti. A što se tiče opće populacije, držim da bi to trebali biti stariji od 60 godina, a u općoj populaciji ponuditi treću dozu pa tko hoće prihvatiti da se cijepi'', naglasio je Trobonjača.

Unatoč brojnim zatvaranjima srušili rekord zaraženih, dužnosnici upozoravaju: ''Bit će još gore''

Prvo bi ipak trebalo dovršiti cijepljenje prvom dozom jer se, kako je podsjetio, vidjelo da ''dvije doze cjepiva dobro štite, ako ne od infekcije i prijenosa bolesti, barem od težih oblika bolesti i hospitalizacije''. Najbolji primjer je SAD, dodao je, naime, u sjevernim državama je izuzetno mali postotak hospitalizacija, a u južnima gdje je procijepljenost daleko manja daleko je viši broj hospitalizacija.

Trobonjača opetovao poziv na cijepljenje

Iz Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) navode da će docjepljivanje trećom dozom krenuti s osobama koje su se cijepile prije osam mjeseci pa se mnogi pitaju znači li to da cjepivo nakon osam mjeseci više ne štiti.

''Od šestoga mjeseca nadalje protekom vremena koncentracija antitijela je sve manja i manja, odnosno svi on imunosni mehanizmi koji bi nas trebali štititi od infekcije na neki se način gube i zbog toga se organizam izlaže novoj infekciji, no i dalje smo zaštićeni od težih oblika bolesti i to je ono što je ključno te zato pozivam ljude da se cijepe upravo zbog toga jer nas štiti od težih oblika bolesti, od hospitalizacije, od smrti i to se vidjelo. Naravno, neki ljudi koji nisu uspjeli razviti dobru imunost, oni mogu oboljeti i teže, završiti u bolnici pa čak i umrijeti'', objasnio je imunolog.



Delta soj je u Hrvatskoj već duže vrijeme dominantan, no stvari zasad držimo pod kontrolom, smatra Trobonjača, ali i upozorava: ''Vidimo sada da se društvo otvorilo, kada su ukinute mnoge mjere i kada je počela škola, a mnogi se ljudi vratili s godišnjih odmora i počeli ponovno raditi, i da u jesensko vrijeme možemo očekivati nagliji porast novoinficiranih''.

