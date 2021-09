U Hrvatskoj bi uskoro, točnije u listopadu, moglo početi docjepljivanje s trećom dozom protiv koronavirusa.

Uskoro bi se u Hrvatskoj moglo početi s docjepljivanjem trećom dozom cjepiva protiv koronavirusa, potvrdila je za DNEVNIK.hr Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

''Vrlo vjerojatno u listopadu. Priča se da će biti uskoro, a sada je već početak rujna, pa su to pretpostavke da će biti listopad. Hoće li to biti zadnji tjedan rujna ili prvi tjedan listopada, to ćemo još vidjeti'', kaže Mayer.

Građane će se najprije docjepljivati Pfizerovim cjepivom, i to samo oni koji su već primili dvije doze tog cjepiva. ''Tim ljudima sada ionako dolazi red za treću dozu jer je Pfizer prvo cjepivo kojim se u Hrvatskoj cijepilo. Ta će treća doza trajati osam mjeseci'', pojašnjava Mayer.

Zasad još nije poznato hoće li se građani sami naručivati na cijepljenje ili će ih se na docjepljivanje pozivati. ''Vidjet ćemo najprije koliko je zainteresiranih'', kaže Dijana Mayer.