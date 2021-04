Vijest o smrti bebe u Srbiji od koronavirusa šokirala je regiju. Ovaj je tragičan slučaj za Dnevnik Nove TV komentirao imunolog Zlatko Trobonjača.

Imunolog Zlatko Trobonjača otkrio je kolike su šanse da zaražena majka koronavirus prenese na nerođeno dijete.

''To nije nešto što je učestalo. Znamo za ovaj jedan slučaj koji se dogodio u Srbiji, gdje je majka odmah nakon poroda inficirala dijete. Ono je brzo razvilo tešku kliničku sliku, završilo na respiratoru i nažalost umrlo.

Da je kojim slučajem majka ranije preboljela COVID i razvila antitijela IGG razreda, to je onaj razred protutijela koji prolazi kroz placentu i ulazi u dječju krv, možda bi dijete nakon poroda bilo zaštićeno i ne bi doživjelo ovako lošu sliku. Međutim, ne znamo baš cijelu priču, možda je dijete imalo neko imunodeficijentnu bolest pa je zato sve tako završilo'', objašnjava imunolog.

Podsjetio je kako je poznato da djeca u pravilu ne razvijaju težu kliničku sliku. ''To je izuzetno rijetko. U principu nisu nekakva opasnost u ovoj epidemiji'', kaže.

Trobonjača se osvrnuo i na probleme s cijepljenjem u Hrvatskoj. ''Naravno da to ne stvara dobru sliku kod ljudi, no ljudi moraju shvatiti da je cijepljenje izuzetno važno i da ih jedino to može zaštititi, da imaju relativno veliku šansu zaraziti se. Ako gledate koji je rizik od cjepiva, da se razviju neke neželjene pojave, to je jedan naprama milijun, pa i više od toga", poručuje.

