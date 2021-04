Ministarstvo pravosuđa oglasilo se o odlasku Zdravka Mamića u BiH i njegovu zahtjevu za izvršenjem kazne zatvora na području te države.

Zoran Mamić trenutačno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Poslao je priopćenje da traži izvršenje kazne u BiH čiji je državljanin.

Iz Ministarstva pravosuđa poslali su priopćenje u kojem navode kako mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba. Također, poručuju da je mjeru opreza do izvršnosti presude moglo predložiti nadležno državno odvjetništvo, a izreći nadležni prvostupanjski sud.

Priopćenje Ministarstva pravosuđa prenosimo u cijelosti.

"Zakonom o kaznenom postupku propisana je mogućnost izricanja mjere opreza. Te mjere predstavljaju mjere osiguranja okrivljenika u kaznenom postupku. U skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku, mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba, najdulje do izvršnosti presude kada postoji opasnost od bijega, opasnost od ponavljanja djela ili kada se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. O izricanju mjere sud odlučuje u konkretnom slučaju", navodi se u priopćenju ministarstva.



"Slijedom navedenog mjeru opreza, kada se radi o mjerama opreza koje su određene zbog postojanja okolnosti iz članka 123. stavka 1. točaka 1., 3. i 4. ZKP/08, do izvršnosti presude moglo je predložiti i nadležno državno odvjetništvo, a izreći nadležni prvostupanjski sud.

Vezano za zahtjev Zorana Mamića za ustupanjem izvršenja kazne zatvora u Bosni i Hercegovini, ističemo kako je presudu u tom predmetu potvrdio Vrhovni sud Republike Hrvatske čime je kazna zatvora postala pravomoćna", dodaje se u priopćenju ministarstva.



"Ističemo kako Ministarstvo pravosuđa i uprave u ovom trenutku nije zaprimilo obavijest nadležnih tijela o zahtjevu Zorana Mamića, o čijem zahtjevu će odlučivati nadležni sudac izvršenja. Nakon što ovo ministarstvo zaprimi odgovor nadležnog suda o konkretnom predmetu, te ukoliko zaprimi svu potrebnu dokumentaciju, postupit će u skladu s međunarodnim pravom i Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske", zaključuje se u priopćenju Ministarstva pravosuđa.