Nedvojbeno je da se s epidemijom civilizacija teško nosi. Kako pomoći sebi i drugima u predbožićnom vremenu za Dnevnik Nove TV objasnila je psihologinja Žana Pavlović.

Sve zbunjuje situacija u kojoj se nalazimo. Neizvjesnost i puno upitnika o tome što donosi budućnost, zasigurno su nešto s čime se mnogi suočavaju. Nekima je ovo novo normalno, nekima novo nenormalno.

Psihologinja Žana Pavlović kaže da zasigurno u velikoj mjeri na raspoloženje utječu i epidemiološke mjere i ograničenja. ''Sva ova ograničenja, tjeskoba i neizvjesnost u kojoj živimo od početka kalendarske godine utječu na naše raspoloženje'', ističe.

''Advent je u nama''

Stručnjakinja ističe da bi ovo trebalo biti najljepše godine.

''Nastojimo da nam to nitko ne ukrade. Ako shvatimo da je advent u nama onda će nam biti i malo lakše. U svemu ovome, kao i svakoj drugoj krizi, usmjerimo se na ono što je dobro, na ono što još uvijek imamo, a ne na ono što smo izgubili. Jer suočeni smo s jako puno gubitaka. Netko je izgubio svog bližnjeg, netko posao, prijatelja.

Moramo se usmjeriti na ono što je još uvijek ostalo, a to su međuljudski odnosi, osoba koja je pored nas, a to su one životne vrijednosti – optimizam, humanost, altruizam i briga za svoje zdravlje i zdravlje nekoga drugog'', poručuje Pavlović.

Djeca zaslužuju punu pažnju

Psihologinja radi i s djecom koja također imaju puno upitnika iznad glave u epidemiji.

''Oni zaslužuju našu punu pažnju i brigu, iako nisu direktno ugroženi jer jako malo djece i mladih obolijeva od koronavirusa. Međutim, osjećaju sve ovo što se događa obiteljima, veliku neizvjesnost, tjeskobu i nemoć. Treba im pružiti osnovne informacije, ali ih s druge strane ne bombardirati informacijama'', kaže Žana Pavlović.

Dodaje da i sa starijima treba komunicirati i biti pažljiv. ''Uvijek im dati nadu da će biti bolje'', ističe.

Žana Pavlović je otkrila i da je u posljednje vrijeme primijećena pojačana potreba ljudi za psihološkom pomoći. ''Ljudi traže pomoć jer žive u velikoj neizvjesnosti i suočeni su s velikim gubicima. To više nije bauk kao što je bilo prije ove psihološke i epidemiološke krize'', zaključila je psihologinja.

