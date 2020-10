Neki od studenata medicine trebali bi pomoći i liječnicima u Rijeci. Primorsko-goranska županija dva dana zaredom ima velike, rekordne brojke.

Danas 63 novozaražena, jučer ih je bilo 66, za dio njih se još istražuje kako je došlo do zaraze. Velik je to skok ako znamo da je prošli tjedan dnevni broj novozaraženih išao do maksimalno 30.

O situaciji u Primorsko-goranskoj županiji reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen razgovarao je s čelnim čovjekom županijskog nastavnog zavoda za zdravstvo, profesorom Vladimirom Mićovićem.

Porast, kaže, nije iznenadio, ali…

"Tako nagli porast je iznenađujuć i zabrinjavajuć. Jesenje vrijeme, hladnije vrijeme, život se odvija punim tempom, ljudi su na svojim radnim mjestima, vratili su se u svoje radne prostore. Bolnice su itekako pune pacijenata, škole, vrtići, javni promet je opterećen, dakle sigurno je to jedan od dva glavna faktora koji su doveli do tako velikog rasta. Međutim treba reći da smo se nekako nadali da će te mjere koje smo vježbali tijekom proljeća, tijekom lockdowna i kasnije, da će one biti konzistentnije primjenjene, da će ljudi biti discipliniraniji i da ćemo biti uporniji u njihovom provođenju“, kaže prof. Mićović.

Kaže da je ponašanje onih koji su pod mjerom samoizolacije izlazili među ljude krajnje neodgovorno.

"Mi živimo u zajednici, oslanjamo se jedni na druge, ovisimo jedni o drugima. To je neodgovorno. Sad vidimo da je u ovom urbanom dijelu, gdje je najviše ljudi i najveća gustoća ljudi, da su brojke dominantne. Većina ljudi dolazi iz radne populacije i urbanog dijela grada Rijeke. Trebamo razmisliti da li treba ako imamo temperaturu ostati kod kuće, javiti se poslodavcu, iz nekakvog osjećaja odgovornosti, a pogotovo ako se netko nalazi u samoizolaciji i to ne poštuje, to je krajnje nekorektno i neodgovorno", poručuje prof. Mićović.

