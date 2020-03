U situaciji potpunog izostanka turističkog prometa, sa kompletno zatvorenim smještajnim i ugostiteljskim objektima diljem zemlje, te rastuće neizvjesnosti oko tijeka glavne turističke sezone, najveće domaće turističke kompanije okupljene u Hrvatskoj udruzi turizma (HUT) sastavile su prijedlog mjera koje bi omogućile očuvanje zaposlenosti i poslovnih subjekata sektora koji generira gotovo 20 posto ukupnog BDP-a Hrvatske.

"U ovim uvjetima borbe protiv pandemije uzrokovane koronavirusom potpuno je izvjesno da će značajan dio turističkih prihoda ove godine izostati. U takvim uvjetima, a zbog iznimne sezonalnosti hrvatskog turizma koji u četiri ljetna mjeseca ostvaruje 85 posto ukupnog prometa, realno je očekivati da će turistički sektor poslovne probleme vući sve do proljeća 2021", ističe se u priopćenju HUT-a.



U HUT-u čvrsto podržavaju primarni cilj Vlade iskazan u prezentaciji prvog seta mjera pomoći gospodarstvu, a to je čuvanje radnih mjesta i poslovnih subjekata u ovim ekstremnim uvjetima. Smatraju to nužnim jer se jedino tako može napraviti brzi povratak čim se za to stvore zdravstveni i tržišni uvjeti.



Predlažu i mjere za turizam podijeljene u četiri grupe.

1. Prvi prioritet je sačuvati radna mjesta do narednog proljeća.

Za to im, kažu, trebaju formalne i materijalne pretpostavke te predlažu hitno formaliziranje instituta „radnika na čekanju“, što realno oslikava sadašnju poziciju velike većine radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

Dok su na čekanju, radnici bi trebali dobiti naknadu od minimalno 60% neto plaće, što je inače naknada za nezaposlene, a poslodavci ne bi plaćali poreze i doprinose obzirom da radnici ne rade.

Mjera bi trebala biti osigurana do narednog proljeća kada u HUT-u očekuju i početak normalizacije poslovanja.

2. Druga grupa mjera odnosi se na plaćanje poreza i doprinosa te raznih naknada.

HUT-ov prijedlog sastoji se u tome da se porezi i doprinosi te naknade i obvezne članarine (komunalna, pomorsko dobro, turističko zemljište, vodna naknada...) ne plaćaju dok ugostiteljski objekti ne rade.

Nakon početka rada, konkretno s otvaranjem 50% raspoloživih kapaciteta, spomenuta davanja plaćaju se u iznosu od 30-50% kako bi se omogućilo da korisnici tih davanja „prežive“ te raspolažu sredstvima isključivo za nužno funkcioniranje.

Predlažu da takav sustav plaćanja vrijedi do 01.05.2021.

Iz HUT-a dodaju da su svi svjesni da će ovogodišnji turistički promet biti značajno smanjen i potpuno je logično da se poslodavci oslobode plaćanja takvih poreza. Sama odgoda plaćanja nema smisla, jer je već sada očito da neće postojati mogućnost plaćanja već treba sačuvati zaposlenost i poslovne sustave do ponovnog početka punog poslovanja.

3. Treća grupa mjera odnosi se na financiranje likvidnosti i pripremu naredne turističke sezone, stoga se predlaže osiguranje bespovratnih sredstava i/ili da se putem HBOR-a i poslovnih banaka osiguraju povoljni krediti za tu namjenu.

4. Četvrta grupa mjera odnosi se na reprograme postojećih kreditnih obveza za sve subjekte kojima je to nužno za poslovni opstanak.

Mjere su poslali i Vladi i očekuju da se razmotre i usvoje kroz najavljeni novi paket pomoći gospodarstvu, a koji je nužan za preživljavanje ukupnog gospodarstva.