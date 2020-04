Hrvatska turistička zajednica (HTZ) pokrenula je prvu komunikacijsku kampanju na društvenim mrežama nakon početka pandemije pod nazivom CroatiaLongDistanceLove, a među prvima iz sustava turističkih zajednica promotivni video TogetherInSplit objavila je i splitska Turistička zajednica (TZ).

S obzirom na okolnosti u svijetu zbog pandemije COVID-19 te gotovo potpunog zaustavljanja turističkih kretanja, HTZ-ova kampanja kao i ona splitske Turističke zajednice, dosadašnjim i budućim turistima žele skrenuti pažnju na Hrvatsku dok su doma i još ne mogu putovati.

Tako se u uvodu kampanje ili koncepta HTZ-a #CroatiaLongDistanceLove ističe da se ponekad zbog okolnosti koje su izvan naše kontrole ljudi moraju držati podalje jedni od drugih i mjesta koje ih čini sretnima, ali i da "prava ljubav pobjeđuje sve".

"Sigurni smo da ste, dok ste kod kuće, pronašli put da se povežete sa svojim najdražima, tako smo i mi pronašli način da u vaš dom dovedemo Hrvatsku", naglašava se u sklopu tog koncepta, koji ima i poruku "Welcome Croatia to your home".

Sve su poruke na engleskom jeziku jer se obraćaju milijunima pratitelja Hrvatske na mrežama Facebook, Instagram i Twitter iz cijelog svijeta te na online platformamama, pri čemu direktor HTZ-a Kristjan Stančić poručuje i da je u ovom zahtjevnom vremenu iznimno važno zadržati i optimizam i održavati vidljivost Hrvatske na turističkoj karti svijeta.

Iznadprosječne brojke posjeta na društvenim mrežama

"Na društvenim mrežama bilježimo iznadprosječne brojke posjeta i svakodnevnim komuniciranjem putem njih podsjećamo ljubitelje putovanja koliko je hrvatska turistička ponuda jedinstvena, bogata i raznolika. Svu trenutnu komunikaciju objedinili smo pod nazivom #CroatiaLongDistanceLove, a izrađujemo i iduću komunikacijsku platformu za domaće i strane turiste", ističe Staničić.

Otkriva i da je u finalnoj fazi izrade i promotivna kampanja za sedam tržišta bližeg okruženja, koju će HTZ plasirati čim se za to steknu adekvatni uvjeti, a zahvaljuje se i brojnim sportašima (Domagoju Vidi, Tinu Jedvaju, Domagoju Duvnjaku, Marinu Čiliću, Dini Levačić, Mariju Hezonji, braći Fantela, braći Sinković, Tončiju Stipanoviću, Stipi Žuniću i Sari Kolak) na stalnim dijeljenjima objava HTZ-a na svojim profilima društvenih mreža sa milijunima njihovih pratitelja.

U sklopu koncepta #CroatiaLongDistanceLove kreirana je i posebna web stranica, gdje se s atraktivnim video i foto materijalima i zanimljivim informacijama predstavlja najbolje od hrvatske turističke ponude. Tako su tu virtualna šetnja Dubrovnikom, rafting na Zrmanji, krstarenje na Kornatima, kontinentalna ponuda, načini pripreme tradicionalnih jela i pića, lokacije snimanja popularnih svjetskih serija i filmova, hrvatske legende i drugo.

"Osim ovog koncepta, HTZ i njegova predstavništva u SAD-u, Kini, Velikoj Britaniji i Italiji provode i određene B2B aktivnosti kroz organizaciju webinara ili online edukacija za zainteresirane agente i organizatore putovanja", dodaje Staničić.

TZ Splita videom #TogetherInSplit želi nadahnuti buduće turiste

Gotovo u isto vrijeme i TZ grada Splita objavila je na Facebooku (profil Visit Split) novi video #TogetherInSplit, kao uvod u širu istoimenu kampanju koju su kreirali djelatnici te TZ, na čelu s direktoricom Alijanom Vukšić.

"Videom želimo nadahnuti ljude, moguće i buduće turiste, da maštaju o trenutku kada će opet moći uživati u ljepotama Splita i njegove regije, a i poručujemo turistima da smo skupa, iako razdvojeni, što je i značenje imena Splita", kaže Vukšić, dodajući da tu kampanju planiraju od prvog dana ove krize.

Osim turistima, porukom zajedništva obraćaju se i svim turističkim djelatnicima Splita da se priključe kampanji te su i pozvali agencije, hotele, muzeje, turističke vodiče i druge kako bi zajedno povećali vidljivost Splita na društvenim mrežama i ostalim digitalnim kanalima, koji su, po ocjeni Vukšić, trenutno ključni.

"Činjenica je da su očekivanja od ove sezone u odnosu na rekordnu 2019. vrlo mala, kao i da je Institut za turizam procijenio da će se tržište stabilizirati tek krajem iduće godine te u skladu s time i usmjeravamo određene aktivnosti. Pratimo redovno i promjene na svim tržištima", kaže Vukšić, koja poručuje i da "ćemo svi snositi teret ove krize, pa tako i sustav TZ-ova ostaje bez prihoda, ali sigurna sam da ćemo zajedno prebroditi ovu situaciju uz pomoć svih mjera i vlade i lokalne vlasti odnosno Grada Splita". (Hina)